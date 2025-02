È a rischio il trono di Chiara a Uomini e donne, la nuova tronista che ha fatto il suo ingresso in trasmissione nel corso delle ultime registrazioni prendendo il posto di Martina De Ioannon.

In queste ore, il presunto fidanzato della nuova tronista, Riccardo Sparacciari, ha pubblicato un lungo sfogo sui social in cui racconta le menzogne di Chiara, svelando che in realtà non avrebbero mai smesso di sentirsi e che la ragazza gli avrebbe svelato di aver accettato il trono solo per visibilità e per emergere.

Chiara, la nuova tronista di Uomini e donne, finisce già nei guai

Il presunto fidanzato della tronista ha svelato che tra lui e Chiara ci sarebbe stato un accordo per la partecipazione a Uomini e donne. "Siamo scesi a un accordo: lei lo avrebbe fatto per noi", ha svelato il ragazzo aggiungendo che nel corso dell'ultimo periodo evitavano di farsi vedere in giro insieme proprio per non destare sospetti in vista della partecipazione di Chiara alla trasmissione di Maria De Filippi.

Il ragazzo ha svelato che in queste settimane non ha mai smesso di sentirla: la nuova tronista di U&D gli avrebbe raccontato tutto sulla sua prima registrazione e sui ragazzi che aveva adocchiato, verso i quali avrebbe portato avanti una messinscena a tutti gli effetti.

Il presunto fidanzato di Chiara svela le sue menzogne

Riccardo sui social ha fatto sapere di essere in possesso di tutti i messaggi e anche di alcune foto che Chiara gli avrebbe girato proprio nel camerino degli studi di Uomini e donne, prima della registrazione.

"Sei riuscita a prendere in giro tutti: me, Maria, la redazione, tutte le persone che ci lavorano dietro e a breve anche il pubblico, con la tua incoerenza e falsità", ha proseguito ancora Riccardo Sparacciari nelle storie pubblicate su Instagram.

Accuse decisamente forti che non passeranno inosservate alla redazione di Uomini e donne: non si esclude, infatti, che il trono di Chiara possa essere a rischio cancellazione dopo solo due registrazioni ufficiali.

Anche Michele Longobardi venne smascherato per le sue bugie

Un'edizione decisamente sfortunata per il trono classico, dato che prima delle segnalazioni su Chiara c'è stato anche il caso che ha visto protagonista Michele Longobardi.

Il tronista venne smascherato per aver utilizzato un profilo fake con cui contattava le sue pretendenti venendo meno alle regole della trasmissione.

In seguito venne fuori che Michele si stava frequentando anche con una ragazza esterna alla trasmissione di Maria De Filippi: una segnalazione che fece calare il sipario sul suo trono a Uomini e donne.