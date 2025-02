Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano un addio nel parterre over. Le indiscrezioni delle prossime puntate in onda su Canale 5, trapelate attraverso il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Mario Cusitore dovrà abbandonare la trasmissione, poiché la redazione del dating show scoprirà che il protagonista del trono over ha baciato Nicole Santinelli, ex tronista. Nel frattempo, ci sarà un lieto fine per Claudia, che lascerà il programma con Giorgio. Intanto, Chiara terminerà il suo percorso e andrà via con il suo fidanzato.

La redazione di Uomini e Donne scopre il bacio fra Mario Cusitore e Nicole Santinelli

Il percorso di Mario Cusitore all'interno di Uomini e donne terminerà a causa dell'ennesima segnalazione sul suo conto. Come già accaduto ai tempi del trono di Ida Platano, Mario verrà visto in compagnia di una ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. La redazione verrà informata che Cusitore ha baciato l'ex tronista Nicole Santinelli al di fuori del programma. Tale comportamento risulterà incompatibile con il desiderio di trovare l'amore in televisione e, quindi, Mario lascerà la trasmissione.

Claudia e Giorgio lasciano Uomini e Donne insieme

Nel frattempo, altri due protagonisti campani del parterre over lasceranno Uomini e Donne, ma per una motivazione ben diversa.

Claudia e Giorgio, infatti, preferiranno abbandonare la trasmissione insieme per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Intanto, nel trono di Chiara ci sarà un colpo di scena: verrà a galla che la tronista ha avuto una storia d'amore con un ragazzo anche mentre aveva iniziato il suo percorso in trasmissione. In studio arriverà Riccardo, il ragazzo che ha dichiarato giorni prima sui social di essere il fidanzato di Chiara.

Le sorprese non finiranno qui, poiché Chiara e Riccardo lasceranno insieme il programma.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Margherita ha sentito Mario al telefono

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Margherita ha iniziato a frequentare Giovanni. Tuttavia, durante i primi giorni di conoscenza, la dama ha contattato telefonicamente Mario per complimentarsi del gesto fatto in studio nell'ultima registrazione: ha ballato con una ragazza disabile presente nel pubblico.

Nel frattempo, le nuove conoscenze di Gemma Galgani non sono andate a buon fine. Anche per Alessio non c'è stato un lieto fine con Gaia: entrambi hanno preferito chiudere la frequentazione. Maurizio e Cristina, invece, dopo poche settimane di frequentazione, hanno lasciato la trasmissione insieme per vivere il loro amore lontano dalle telecamere.