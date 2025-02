In questi giorni sui social si sta parlando di una coppia che si è formata negli studi di Uomini e donne poco più di un anno fa. Roberta Di Padua ha postato alcune storie per commentare le voci di crisi che sono circolate ultimamente sulla sua storia con Alessandro Vicinanza, mentre lui ha attirato l'attenzione dei follower di Instagram cancellando dal suo profilo un recente scatto di coppia.

Le spiegazioni di Roberta sui social

Nei giorni scorsi si è sparla la voce su una possibile crisi in corso tra Roberta e Alessandro: i due non si facevano vedere insieme da tempo e questo aveva portato alcuni follower a ipotizzare un allontanamento o addirittura una separazione definitiva.

Il 17 febbraio la dama di Uomini e donne ha preso parola su Instagram e ha commentato le recenti indiscrezioni che sono circolate sulla sua vita privata.

"Volevo chiarire alcune cose, io vivo una storia normale. Tra noi ci sono alti e bassi, momenti in cui ci capiamo e altri in cui non ci capiamo. L'intelligenza e i sentimenti portano a superare questi momenti", ha detto Di Padua sui social network.

A chi l'ha accusata di essere rimasta in silenzio solo per tenere alta l'attenzione sulla sua relazione, la 42enne ha risposto: "L'ho fatto per ritrovare un'armonia, non per hype". "Qualsiasi notizia bella o brutta la saprete da me, non da terze persone", ha concluso Roberta.

Il gesto di Alessandro che insospettisce

Anche se in modo velato, dunque, Roberta ha confermato che ultimamente ci sono state delle incomprensioni tra lei e Alessandro, per questo motivo non si sono fatti vedere insieme per un periodo.

Stando alle foto che hanno postato il giorno di San Valentino, però, la dama e il cavaliere di Uomini e donne dovrebbero aver ritrovato un'armonia.

I follower più attenti, però, si sono accorti di una cosa che sembra cozzare con quello che ha raccontato Di Padua: dal profilo Instagram di Vicinanza, infatti, è sparita una foto di coppia che era stata pubblicata di recente.

La scelta dell'imprenditore di cancellare uno scatto con la compagna, dunque, appare insolita se accostata a quel che è successo ultimamente tra loro lontano dai riflettori.

Un anno d'amore fuori dagli studi tv

La relazione tra Roberta e Alessandro è iniziata il 31 gennaio 2024: quindi meno di tre settimane fa i due hanno festeggiato il loro primo anno d'amore e l'hanno fatto scambiandosi dolci parole sui social network.

Dopo quest'importante traguardo di coppia, però, tra Vicinanza e Di Padua è calato il silenzio e soltanto lunedì 17 febbraio la donna si è esposta per fare un po' di chiarezza sulle voci che la volevano in crisi con il fidanzato.