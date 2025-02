Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 febbraio 2025 rivelano che Damiano Renda riceverà una bella notizia che lo sorprenderà, su cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Intanto Filippo e Serena si ritroveranno a vivere un momento di crisi che non permetterà loro di trovare un po' di pace.

La malattia di Luca, nel frattempo, continuerà a peggiorare, mentre Rosa si mostrerà pronta a dare una svolta alla sua vita insieme a Pino.

Damiano riceve una bella notizia: anticipazioni Un posto al sole 24-28 febbraio

Per Damiano arriverà il momento di dare una svolta alla sua vita: per il poliziotto, nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, arriverà una bella notizia del tutto inaspettata.

Lui sarà al settimo cielo, mentre Viola resterà turbata da questa notizia: di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non forniscono ulteriori dettagli in merito..

Intanto, però, il clima in ufficio per lui continuerà a non essere dei migliori, dato che dovrà fare i conti con le costanti pressioni da parte di Gallo, che sembra provare un vero e proprio astio nei confronti di Damiano.

Luca peggiora, Rosa affronta il figlio, Filippo e Serena in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 febbraio, inoltre, rivelano che il quadro medico di Luca andrà incontro a un netto peggioramento. Le sue condizioni si aggraveranno ulteriormente, al punto che il medico si lascerà andare a un nuovo durissimo sfogo con Alberto, il quale resterà scosso dalle sue parole.

Filippo e Serena, intanto, affronteranno l'ennesimo momento di crisi che li metterà a dura prova e porterà scompiglio in casa.

Rosa, invece, dovrà fare i conti con la gelosia del figlio Manuel, il quale comincerà a rendersi conto che tra sua mamma e Pino c'è del tenero. Questa volta, però, Rosa non avrà intenzione di mettersi in secondo piano per non far dispiacere suo figlio e deciderà di affrontare il bambino spiegandogli come stanno le cose.

Per Enrica, invece, arriverà il momento di decidere se denunciare o meno Fusco e quindi affiancarsi a Rossella in questa battaglia contro le molestie del primario in ospedale.

Rossella era stata delusa da Enrica nei precedenti episodi di Upas

Negli episodi precedenti su Rai 3, Enrica aveva confessato a Rossella di essere stata vittima di atteggiamenti morbosi da parte del primario, gli stessi che aveva avuto modo già di sperimentare la stessa Graziani.

In un primo momento Enrica sembrava disposta a portare avanti una battaglia contro Fusco, salvo poi fare un passo indietro e lasciare da sola Rossella, la quale aveva comunque deciso di andare avanti e denunciare il primario, rivelando così la verità sui suoi comportamenti ambigui con le dottoresse.