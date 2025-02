Guido Del Bue si scoprirà sempre più geloso di Mariella e del suo rapporto con Mimmo, come annunciano le trame di Un posto al sole dal 24 al 28 febbraio 2025. Il vigile, infatti, ritornerà dal suo viaggio in compagnia di Claudia Costa e si renderà conto con sgomento di quanto ormai l'uomo sia presente nella vita della sua ex moglie e del piccolo Lollo. Tutto partirà quando Guido, dopo aver seguito la sua nuova compagna in giro per l'Italia in occasione di una tournée teatrale, farà ritorno a Napoli. Il vigile non vedrà l'ora di riabbracciare il figlioletto, ma, proprio in quel frangente, scoprirà che, durante la sua assenza, Mariella ha intrapreso una storia con Mimmo, il quale è entrato anche nella vita di Lollo.

Questa inaspettata scoperta susciterà grande sconcerto e disorientamento in Guido, il quale apparirà incredulo di fronte alla decisione della Altieri di archiviare definitivamente il loro matrimonio per gettarsi a capofitto in una nuova relazione.

Un posto al sole, anticipazioni: Guido si sfogherà con Michele

Guido, dopo aver appreso che Mariella ha deciso di aprire il suo cuore a Mimmo e permettere all'uomo di entrare anche nella vita di Lollo, sarà molto in crisi. Il vigile, in particolare apparirà piuttosto turbato e il suo stato d'animo con sfuggirà a Michele. Sarà proprio con il giornalista che Del Bue deciderà di sfogarsi e, ancora una volta, Saviani dimostrerà di essere un buon amico per Guido in quanto non solo raccoglierà il suo sfogo, ma saprà anche dargli i consigli giusti per gestire quella novità inattesa.

Dal canto suo, Mariella, turbata dal ritorno di Guido a Napoli, potrà contare sul sostegno e sulla comprensione di Mimmo.

Ipotesi: la gelosia può spingere nuovamente Guido tra le braccia di Mariella?

Guido e Mariella, dopo aver deciso di chiudere il loro matrimonio a causa della sbandata che Del Bue ha preso per Claudia Costa, potrebbero tornare insieme?

È questa la domanda che i fan di Un posto al sole si stanno ponendo da quando Altieri ha iniziato a frequentare Mimmo suscitando l'insofferenza del suo ex marito. Del Bue, infatti, fin da quando ha appreso che Mariella ha deciso di voltare pagina per rifarsi una vita, dopo la loro recente separazione, ha reagito con incredulità.

Il vigile, quando rientrerà a Napoli, capirà di essere ormai stato messo da parte da Mariella: questa inaspettata scoperta potrebbe anche rimescolare le carte e spingere Guido a riconquistare la donna.