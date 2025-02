Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l'ennesima discussione fra il signor Poggi e Giordano. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Renato andrà a pranzo a casa di Ida e Diego, e criticherà l'appartamento scelto dalla coppia. Raffaele si infurierà con suo cognato, mentre Ornella proverà a mediare fra i due litiganti.

Renato va a pranzo a casa di Ida e Diego

Renato non verrà invitato a pranzo da Ida e Diego, ma per il signor Poggi non sarà un problema, poiché si auto inviterà alla riunione di famiglia.

Il padre di Niko, infatti, vedrà Raffaele e Ornella mentre si recano a casa dei due ragazzi e deciderà di unirsi a loro. Renato, noto per la sua pesantezza e le sue critiche su ogni cosa, non perderà occasione, nemmeno questa volta, per fare puntualizzazioni non richieste a Ida e Diego. Il signor Poggi si metterà a sindacare su ogni dettaglio che non gli sarà gradito: dalla mancanza di parcheggio all'assenza dell'ascensore, che per un ultimo piano non deve mancare.

Raffaele si infuria con Renato, Ornella interviene

Renato non apprezzerà nemmeno la vicinanza dell'appartamento di Ida e Diego alla stazione ferroviaria, poiché i treni fanno vibrare tutto in casa. Raffaele Giordano non sopporterà più l'invadenza di suo cognato e lo porterà in cucina per dirgliene quattro.

Le parole del portiere di Palazzo Palladini non sortiranno l'effetto sperato, poiché il signor Poggi se la prenderà con Raffaele, ritenendolo colpevole della scellerata scelta di Ida e Diego di prendere in affitto un appartamento con così tanti svantaggi e difetti. Ornella proverà a intervenire per placare gli animi, ma non riuscirà a interrompere la diatriba fra i due cognati.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jimmy ha deciso di trasferirsi da Valeria

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Niko ha portato Jimmy a casa di Valeria per vedere il nuovo appartamento e la sua cameretta. Per non deludere le aspettative del padre, il ragazzino ha acconsentito a trasferirsi a casa di Valeria.

Tale notizia non è stata presa bene da Micaela, madre di Jimmy, che si è infuriata con Niko. La gemella Cirillo, infatti, ha detto che il loro figlio ha deciso di lasciare Palazzo Palladini esclusivamente per accontentarlo. Manuela, saputa la cosa, è rimasta delusa dalla scelta del suo ex fidanzato. Nel frattempo, Luca De Santis si è aggravato e, dopo aver avuto una crisi mentre era in compagnia di Manuel, ha avuto un attimo di smarrimento mentre era al Caffè Vulcano. Il dottore, infatti, è andato nel locale di Silvia per comprare dei dolci, ma una volta arrivato al bancone del bar si è dimenticato il motivo per cui si era recato lì.