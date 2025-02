Mariella tenterà un approccio con Mimmo ma lui la rifiuterà nelle puntate di Un posto al sole dal 10 al 14 febbraio. Le anticipazioni rivelano che la donna proverà a voltare pagina con Mimmo ma si presenterà all'appuntamento già un po' alticcia. Complice qualche bicchiere di troppo, Mariella inviterà Mimmo a casa sua, ma lui non approfitterà della situazione vedendo che la donna non ha il pieno controllo di sé.

Una serata di leggerezza per Mariella

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 10 al 14 febbraio Mariella tornerà protagonista.

La donna si lascerà convincere da Salvatore e Bice e proverà a voltare pagina con Mimmo. Mariella si concederà una serata con il suo corteggiatore, ma uscirà con lui già un po' alticcia e finirà per non avere il pieno controllo di se stessa. Alla fine della serata, Mariella si lascerà travolgere dall'allegria dell'alcool e inviterà Mimmo a casa sua, per avere un po' di intimità con lui. L'uomo, tuttavia, si renderà conto che Mariella non è del tutto in sé e rifiuterà, evitando di approfittare del momento. La decisione di Mimmo sarà travisata da Mariella che prenderà tutto come un rimprovero al fatto che lei abbia alzato un po' il gomito. La donna si sfogherà con il suo corteggiatore lamentandosi del fatto che a lei non sarebbe mai concesso un po' di svago e di leggerezza.

Mimmo ascolterà lo sfogo di Mariella

Mariella troverà in Mimmo una spalla su cui piangere. Dopo un primo sfogo, infatti, la donna si lascerà andare parlando della sua storia con Guido. Mariella ricorderà i momenti felici trascorsi insieme a suo marito e la nascita di Lollo e non si darà pace per come tutto sia finito all'improvviso.

Ad un certo punto, la signora Altieri si renderà conto di aver esagerato nel suo racconto e chiederà scusa a Mimmo per averlo messo in imbarazzo. L'uomo comprenderà benissimo i sentimenti di Mariella e le offrirà tutto il suo sostegno. Il comportamento di Mimmo sorprenderà positivamente Mariella che si renderà conto di aver fatto bene ad uscire con lui e capirà che è proprio una brava persona.

L'obiettivo di Mimmo è Mariella?

Mimmo è davvero interessato a Mariella? Sarebbe ancora presto per dare una risposta, ma non si esclude che il vero obiettivo di Mimmo possa essere Salvatore. Quando i due si sono incontrati per la prima volta, infatti, c'è stato un certo imbarazzo. La comprensione di Mimmo nei confronti di Mariella e Guido senza provare alcuna gelosia, potrebbe dipendere proprio dal fatto che in realtà non è interessato ad avere una storia con lei. Salvatore soffre da troppo tempo per Castrese che ormai gli ha spento ogni speranza di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. Mimmo potrebbe essere davvero l'uomo giusto per Salvatore che sogna una relazione seria. Come reagirebbe Mariella? Probabilmente sarebbe felice per Salvatore e Mimmo, anche perché il suo cuore appartiene ancora a Guido.