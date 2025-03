Giovedì 20 marzo verrà registrata la prima puntata del serale di Amici, ma nell'attesa dello start della seconda fase del programma gli allievi cantanti hanno avuto la possibilità di esibirsi presentando i propri inediti.

Lo speciale, registrato il 13 marzo e con ogni probabilità onda il 16, vedrà dunque al centro della scena i brani di tutti i cantanti che hanno ottenuto la maglia oro aggiudicandosi il diritto di accedere al serale.

È stato il pubblico in studio a giudicare le varie performance, ma l'esito delle votazioni verrà comunicato solo a margine della messa in onda televisiva.

Tra i brani in gara Roma lo sa di Luk3 e Chiedere aiuto di Vybes.

Il pubblico in studio ha votato l'inedito preferito

I cantanti che hanno conquistato la maglia oro si sono dunque esibiti in studio presentando i propri inediti. A votare la propria canzone preferita il pubblico presente in studio, chiamato ad inserire una pallina colorata nei cubi che erano posizionati alle spalle dei ragazzi. L'esito del voto non è stato svelato, con ogni probabilità verrà reso noto quando la gara verrà trasmessa su Canale 5.

Quasi tutti i testi presentati richiamano il tema dell'amore e dei sentimenti che vi gravitano attorno: TrigNO ha così cantato di una relazione tossica, Senza Cri ha parlato di una storia che dura troppo poco, Luk3, con la sua Roma lo sa, ha invece preso spunto dalla sua storia con la ballerina Alessia.

L'unico fuori tema è stato Vybes, che con Chiedere aiuto si è concentrato sul tema della salute mentale.

Anche Jacopo Sol, Nicolò, Chiamamifaro e Antonia si sono esibiti riproponendo gli inediti che avevano già presentato nelle scorse puntate del talent.

Giovedì 20 marzo la registrazione della prima puntata del serale, ancora top secret i tre giudici

Come accennato in apertura, la registrazione del primo serale avverrà giovedì 20 marzo, con la messa in onda prevista per giorno 22. Al momento, non vi sono ancora certezze in merito ai giudici che presenzieranno nelle varie puntate: eccezion fatta per la probabile conferma di Cristiano Malgioglio, che sarebbe alla terza partecipazione consecutiva, sono dunque più le nubi che le certezze.

Nei giorni scorsi si è molto parlato della possibile presenza di Amadeus, le trattative sarebbero in corso ma ancora non si hanno conferme. Stesso discorso per Eleonora Abbagnato, mentre le candidature di Ilary Blasi e Cristian De Sica sembrano ormai essere sfumate.