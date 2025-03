Nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 martedì 4 marzo alle 13:45 Steffy, dopo giorni di paura e incertezze, prenderà una decisione drastica per proteggere la sua famiglia dalla minaccia di Sheila. Nel frattempo Liam continuerà a nutrire speranze su un possibile riavvicinamento con Steffy, mentre Finn sarà costretto a fare i conti con la crescente ossessione di sua madre.

Steffy lascia la città, Finn cerca di fermarla

Alla Spencer Publications Wyatt non crede che Liam sia preoccupato solo per la sicurezza di Steffy e dei bambini. Secondo lui, il fratello spera segretamente che la crisi tra Steffy e Finn possa riportarlo nella vita della sua ex moglie.

Prima di partire Steffy invece si reca da Liam per avvertirlo della sua decisione di andarsene con i bambini. Lui, pur non opponendosi, le ribadisce i suoi sentimenti e il fatto che la amerà per sempre.

Finn dal canto suo cerca disperatamente di convincere Steffy a non partire senza di lui. Tuttavia la donna è irremovibile: sa che Sheila non smetterà mai di perseguitarli e che ovunque Finn andrà, sua madre lo seguirà. Anche se prova un amore profondo per il marito, Steffy non riesce più a vivere con la costante paura di un attacco di Sheila. Per questo decide di lasciare Los Angeles, allontanandosi non solo dal pericolo, ma anche da Finn stesso.

Nel frattempo Sheila torna a casa da Deacon, ancora più determinata a far parte della vita di Finn e del piccolo Hayes.

Nonostante il duro confronto avuto con suo figlio, ribadisce che non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui. Deacon le racconta della visita di Ridge e Carter, che lo hanno messo sotto pressione per ottenere informazioni su di lei e impedirle di nuocere alla famiglia Forrester. Sheila, però, non si lascia intimorire: secondo lei, l'unico vero ostacolo tra lei e Finn è proprio Steffy.

La sua speranza è che la donna torni con Liam, lasciando libero Finn di riavvicinarsi alla madre. Poco le importa della sofferenza di suo figlio, convinta che senza Steffy lui starà meglio e potrà finalmente accettarla nella sua vita.

Nelle puntate precedenti di Beautiful

Nelle puntate precedenti di Beautiful Finn ha permesso a Sheila di entrare in casa per un confronto, ma Steffy ha rifiutato categoricamente di ascoltarla, terrorizzata dalla sua presenza.

Nel frattempo Liam ha espresso a Wyatt il timore che il ritorno di Steffy tra le braccia di Finn sia un errore pericoloso. Wyatt ha compreso le preoccupazioni del fratello, ma ha ribadito che deve rispettare le scelte di Steffy.

Ridge e Carter hanno tentato di ottenere informazioni su Sheila da Deacon, ma lui ha preferito restare in silenzio, suscitando l'ira di Ridge. Finn invece ha provato a imporre un ultimatum a sua madre: se lo ama davvero, deve dimostrarlo rimanendo lontana da lui e da Hayes. Tuttavia Sheila non ha alcuna intenzione di arrendersi e la sua ossessione per il figlio continua a rappresentare un grave pericolo per la famiglia di Steffy.