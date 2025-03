Proseguono le anticipazioni settimanali di Beautiful, concentrandosi su ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 22 marzo. Dopo aver espresso il desiderio di vedere la sua famiglia riunita, il piccolo Douglas organizzerà una cena romantica per Thomas e Hope con la speranza di vederli innamorati ed uniti.

Eric deciso a creare una linea di moda

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 marzo prendono il via dal desiderio di Eric di realizzare una sua ultima collezione di moda e per farlo il patriarca Forrester potrà contare sull'aiuto di R.J.

che si mostrerà entusiasta di lavorare con il nonno. Ridge, però, non sarà della stessa idea, certo che sia giunto per il padre il momento di ritirarsi dal lavoro.

Negli uffici Forrester, Hope e Thomas discuteranno delle nuove linee da seguire per la Hope for the future, ma arriverà Douglas il quale non farà mistero di sperare in un'unione per i suoi genitori. Douglas insisterà con Hope perché dia un'altra possibilità a Thomas, ma quest'ultimo anche se innamorato di Logan non vorrà farle alcuna pressione. Nel frattempo, Katie non prenderà bene il fatto di non essere stata informata della sfilata che vedrà in sfida Eric e Ridge.

Mentre Donna appoggerà il lavoro di Eric, Brooke ricorderà alla sorella che Ridge è il suo capo.

Gli scontri lavorativi si ripercuoteranno nella famiglia creando delle tensioni. Allo stesso modo anche Ridge, seppure felice che il figlio abbia iniziato a disegnare, vorrà dimostrare la sua leadership.

La sfida tra Eric e Ridge

Eric e Ridge sono pronti a una sfida intergenerazionale. Mentre il patriarca vuole dimostrare di essere ancora in grado di creare, Ridge vuole proclamare la sua leadership indiscussa.

Dietro la determinazione di Eric però c'è un grosso malessere. L'uomo ha scoperto di soffrire di un tremolio alla mano che non gli permette di disegnare come vorrebbe.

Entra qui in gioco R.J. che superate le sue reticenze di entrare nel mondo della moda metterà su carta le idee del nonno, con fastidio di Ridge. Quest'ultimo se da un lato è felice di vedere il figlio al tavolo di disegno, dall'altro vorrebbe vederlo schierarsi dalla sua parte.

La sfida sarà ancora lunga.

Deacon vuole allontanare Sheila

Alla casa sulla scogliera Li farà visita al figlio. Dopo aver espresso la sua frustrazione per la presenza di Sheila nella vita di Finn, esorterà quest'ultimo a rompere i ponti con lei per sempre e cercare in tutti i modi di riconquistare la fiducia della moglie. Dopo il dialogo con la madre adottiva, Finn sarà più determinato che mai a ritrovare l'armonia con Steffy. Inoltre dirà a Li di considerare lei come sua madre e non Sheila. La dottoressa però proverà dolore nel ricordare il modo in cui ha appreso che Finn è stato il frutto di un tradimento del padre.

Deacon e Sheila avranno un confronto e anche se per Sharp sarà difficile non prestare ascolto all'attrazione che prova per Carter cercherà di prendere le distanze da lei per paura che Hope scopra la loro vicinanza.

Sheila allora paragonerà il suo rapporto con Finn a quello che Deacon vive con Hope. Mentre i due parleranno qualcuno arriverà a sorpresa a casa dell'uomo: Hope farà una visita al padre. Sheila si nasconderà e successivamente capirà che per il bene di Deacon dovrà interrompere ogni rapporto con lui, ma sarà determinata a entrare nella vita del figlio.

Douglas, per vedere i genitori insieme, organizzerà una cena romantica per Thomas e Hope mandando dei messaggi e fingendosi prima l'uno e poi l'altra. I due sorpresi e divertiti apprezzeranno l'intraprendenza del figlio. Quando Thomas confesserà di nuovo i suoi sentimenti a Hope, quest'ultima ribadirà di non essere pronta ad imbarcarsi in un'altra relazione dopo la recente fine del suo matrimonio

Mentre Sheila sarà pronta per dire addio a Deacon a Il Giardino, ascolterà involontariamente una conversazione tra Sharp e il giudice che l'ha fatta uscire dal carcere scoprendo che Deacon ha suggerito all'uomo il cavillo legale che ha permesso la sua libertà. Il giudice, però, metterà in guardia Deacon dal fidarsi di Sheila.