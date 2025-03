"Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere": inizia così l'intervista rilasciata nelle ultime ore a La Repubblica da Belen Rodriguez, ritornata in tv dopo un lungo periodo di assenza.

Un momento che la showgirl argentina si è presa per ripartire, ammortizzati i problemi personali che ne avevano scandito l'ultimo periodo. Dapprima è comparsa su Real Time con Amore alla prova - La crisi del settimo anno, adesso va in onda sul Nove con Only fans Comico show.

In chiusura di intervista, Belen Rodriguez ha fatto anche una riflessione sul tipo di uomo che vorrebbe oggi accanto: "Vorrei una persona seria".

Belen Rodriguez: 'Quando stai male non pensi ad altro'

"C’è chi non può fermarsi e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte - ha proseguito Belen Rodriguez - Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belen di sempre".

Anche quando la showgirl era lontana dai riflettori, la macchina mediatica attorno a lei non si è mai fermata e questo l'ha ferita: "Da piccolina il Gossip lo vivi con più leggerezza.

Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali".

Un tema quello della privacy che sembra stare molto a cuore alla maggiore delle sorelle Rodriguez: "Sono stata senza pelle, mi sentivo sotto scacco.

Poi ho dovuto cambiare numero di telefono per uno stalker. Adesso c’è il libero arbitrio sui social e invece ci vorrebbe più controllo. Gli adolescenti come si difendono?".

Il problema delle relazioni naufragate: 'Vorrei un uomo più serio'

Quando Belen parla dell'indotto del gossip attorno alla propria persona, fa evidentemente riferimento alle tante relazioni nate e poi naufragate nella sua vita.

Che come per ogni personaggio pubblico (giustamente o ingiustamente è un altro discorso) diventano poi materia di tutti.

Tra i suoi ex Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago, Antonino Spinalbese padre di Luna Marì [VIDEO], e poi ancora Fabrizio Corona, Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano.

Oggi la showgirl è single ma ha le idee chiare su cosa vorrebbe in futuro: "Vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva ed è incapace di comprendere che soffro anche io".

La carriera di Belen

Partita come modella, la carriera di Belen Rodriguez ha ad un certo punto preso la strada del piccolo schermo.

Dopo alcune comparsate in diverse reti locali, è l'edizione del 2008 de L'isola dei famosi a consegnarle la definitiva popolarità: nel programma si classifica seconda ma non importa, il pubblico ormai la conosce.

Da lì in poi si è schiuso per lei il mondo della tv.

Nel 2009 ha presentato l'undicesima edizione di Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari e, con quest'ultimo, Sarabanda.

Tra il 2010 e il 2011 è stata ospite in diversi programmi tv (tra cui il Chiambretti Night, il Grande Fratello e Paperissima) mentre nel 2011 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis; nel 2012 la showgirl è salita ancora sul palco dell'Ariston in sostituzione della valletta Ivana Mrázová.

Dal 2012 in avanti ha poi condotto, tra gli altri, Colorado, la terza edizione di Italia's Got Talent e Le Iene.