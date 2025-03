Durante le nomination della 37^ puntata del Grande Fratello c'è stata una discussione tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Terminata la puntata, l'ex velina ha elogiato il conduttore Alfonso Signorini pensando che durante la diretta avesse preso le sue difese. Nel momento in cui Zeudi Di Palma ha fatto notare che le cose erano andate diversamente, la concorrente ha criticato Signorini: "Ci fosse mai una volta che Alfonso non mi va contro".

Shaila Gatta prima elogia Signorini, poi lo critica

Nel post puntata la concorrente si è ritrovata a parlare con Chiara e Zeudi in piscina e ha elogiato il presentatore per averla difesa: "Mi ha fatto piacere che mi ha difesa.

Anche lui ha detto che dire ad una ragazza di farsi gli affari suoi non è bello". Dal canto suo l'ex Miss Italia ha spiegato alla coinquilina che le cose non sono andate come detto da lei: "No amo, non è andata così anzi è andata al contrario". Di conseguenza Shaila ha criticato Signorini e non ha nascosto la sua delusione: "Ah pure? Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro" . L'ex velina ha sostenuto che all'interno del Reality Show a Helena e Javier viene tutto concesso, mentre lei e Lorenzo vengono sempre e solo criticati.

🔴 Shaila Gatta contro Alfonso Signorini: "Due pesi e due misure."#GrandeFratello pic.twitter.com/JeesJPwU7t — GF NEWS (@GF_news_) March 7, 2025

I motivi dello sfogo

Tutto è iniziato dalle nomination.

Nella 37^ puntata del GF, in onda giovedì 6 marzo, Javier Martinez ha deciso di nominare Shaila Gatta. Quest'ultima ha immediatamente replicato: "Perché non dici che quando siamo andati alla gita fuori porta mi hai detto delle parolacce?". A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini per chiedere quale fosse l'epiteto pronunciato dal concorrente e Gatta ha risposto: "Mi ha detto di farmi gli affari miei in modo volgare".

In seguito alla spiegazione della concorrente, lo stesso Signorini ha detto di non prendere ogni parola sul serio visto che il GF è un gioco. Infine il diretto interessato ha concluso con ironia sull'accaduto: "Se a casa mia mettessero le telecamere sentireste molto di peggio".

GF: riassunto 37^ puntata

La puntata di ieri, 6 marzo, è stata aperta con un confronto tra Lorenzo e l'ex gieffino Alfonso D'Apice: quest'ultimo ha chiesto al 28enne milanese di non mettere in mezzo alle sue dinamiche Chiara Cainelli.

Quest'ultima invece è stata protagonista di uno scontro con Mariavittoria, Stefania e Jessica. A seguire Shaila Gatta ha incontrato sua madre Luisa, mentre Mariavittoria ha parlato del disturbo alimentare con la quale lotta da diversi anni. Il verdetto del televoto ha visto l'eliminazione di Federico Chimirri, mentre le nomination hanno mandato al televoto Stefania, Chiara, Mariavittoria, Shaila e Zeudi.

I concorrenti finiti in nomination non sanno che si tratta di un televoto per eleggere il terzo finalista.