Domenica 9 marzo su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Uno Mattina in Famiglia. All'interno della rubrica di Gianni Ippoliti si è parlato anche del Grande Fratello e in particolare di Lorenzo Spolverato: "Dopo diverse segnalazioni di bestemmie e bullismo, lui è ancora in trasmissione", ha detto Ippoliti.

Le parole di Gianni Ippoliti su Lorenzo

Nel corso della sua rubrica di gossip, Gianni Ippoliti ha parlato del GF: "Ci sono diverse segnalazioni su episodi di bullismo, violenza, bestemmie e parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello", l'allusione era evidentemente diretta a Lorenzo Spolverato, la cui foto è stata mostrata con i titoli di alcuni giornali che parlano dei suoi atteggiamenti nella casa.

Ippoliti ha poi proseguito: "La domanda che mi faccio, cos'altro deve fare per rimanere ancora in tv?".

Vedendo in studio Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini spiazzati, Ippoliti ha tagliato corto: "Ehhh.. la risposta è propria questa".

🔴 Risveglio 'amaro' per il #GrandeFratello con la bordata di Rai 1 su Lorenzo Spolverato: "Cos'altro deve fare per rimanere ancora in televisione?" pic.twitter.com/gorBdm1MGv — GF NEWS (@GF_news_) March 9, 2025

La reazione di alcuni utenti del web

Le critiche in Rai su Lorenzo Spolverato non sono passate inosservate su X. "Penso che una cosa così non sia mai accaduta. Che imbarazzo per il GF", "La cosa peggiore è che Lorenzo è ancora all'interno del reality show ed è pure in lizza per la finale invece di essere espulso" e "Le parole della Rai facciano riflettere Mediaset, Signorini e Piersilvio Berlusconi sui concorrenti che vengono selezionati", hanno scritto alcuni utenti, evidentemente condividendo quanto affermato da Ippoliti.

C'è però anche chi ha preferito difendere Lorenzo: "Dite a Ippoliti che Spolverato non ha mai aggredito nessuno all'interno della casa. Al massimo ha utilizzato un linguaggio colorito, ma chi a casa propria non usa parolacce?" o ancora: "Ma per favore, viene visto solamente il brutto di questo ragazzo quando in realtà ha tante altre qualità".

Il punto sugli episodi finiti al centro delle polemiche

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello. All'inizio di questa edizione, il 28enne milanese si era fatto conoscere per la sua simpatia, ma poi lo spirito del gioco si è impossessato di lui. Dopo aver deciso di intraprendere una relazione con Shaila Gatta, Lorenzo ha iniziato a fare commenti sgradevoli su Helena Prestes.

Tra i suoi antagonisti vi è anche Javier Martinez, "colpevole" di aver avuto un breve flirt con Shaila, prima che la ex velina si avvicinasse a lui.