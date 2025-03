Dopo la messa in onda della puntata del 3 marzo è tempo di pagelle per alcuni dei protagonisti del Grande Fratello tra i quali Shaila e Lorenzo che, ormai, non convincono più nessuno e meritano una grave insufficienza in pagella: i loro teatrini sembrano creati ad hoc solo per stare al centro dell'attenzione. Promossa, a pieni voti Zeudi Di Palma che ha dimostrato coraggio e determinazione accettando di incontrare il padre in diretta Tv nonostante lui non si sia mai fatto vivo per anni.

Voto 4 per Shaila e Lorenzo: è caduta la maschera, tutta una recita

Dopo mesi e mesi in cui hanno fatto credere di essere una coppia innamorata, la maschera di Shaila e Lorenzo è caduta. Per questo il loro voto in pagella è 4. Ormai sia dentro che fuori la casa, tutti o quasi, hanno capito che i due stanno solo recitando un copione per stare al centro dell'attenzione ed ottenere la tanto agognata clip in puntata. Mattia Fumagalli lo aveva capito già da tempo dicendo che gli Shailenzo erano "fake che più fake non si può". Anche Stefania Orlando non ha mai nascosto di credere che la coppia abbia sempre recitato un copione con Lorenzo come regista. Peccato che il copione si sia rivelato noiosissimo a lungo andare.

Voto 7 per Zeudi: coraggiosa nella scelta di incontrare il padre

Voto 7 per Zeudi Di Palma che, in puntata, ha ricevuto la visita del padre con il quale non ha rapporti da molti anni. Il signor Pasquale, a quanto pare, è sparito dalla vita della figlia da tempo e si è rifatto vivo solo in occasione della vittoria di Zeudi a Miss Italia ed ora che è al Grande Fratello.

Zeudi è poi parsa in grande difficoltà quando ha dovuto scegliere se incontrare il papà dinnanzi alle telecamere ma alla fine si è armata di coraggio e con determinazione gli ha stretto la mano. Chapeau. Il padre Pasquale non merita nessun voto in pagella, visto che non si capisce il motivo per il quale ha scelto il Grande Frarello per rifarsi vivo con la figlia.

Pagelle del 3/03: voto 8 per la simpatia di Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli ha portato una ventata di allegria nella casa del Grande Fratello e per questo il suo voto in pagella è 8. Gli autori avrebbero dovuto farlo entrare a settembre e non solo a reality ormai concluso. Il gieffino ha dimostrato in poco tempo di essere una persona estroversa, lucida, vitale e diretta. Una forza della natura che ha saputo far divertire il pubblico che ora, purtroppo, dovrà fare a meno di lui per queste ultime settimane. La sua eliminazione è stata un brutto colpo e certamente l'atmosfera nella casa sarà alquanto noiosa senza di lui.