Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera 6 marzo, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio alla coppia formata da Lorenzo e Shaila, portando alla luce una passata conversazione tra i due che era già stata ripresa in settimana all'interno della casa.

A farlo era stata Mariavittoria, che aveva accusato Lorenzo di adottare diverse strategie con l'unico scopo di ottenere il successo finale ricordando, tra gli altri, il momento in cui aveva consigliato alla compagna, Shaila, di avvicinarsi a Lele con l'obiettivo di creare delle dinamiche utili ai fini del gioco.

Lorenzo in settimana aveva smentito tutto, ma Signorini in puntata ha mandato delle clip in cui si vede chiaramente il primo finalista del programma invitare la fidanzata a 'dare delle speranze' a Lele. Lo scopo di tutto questo? Restare in hype e ottenere sempre più visibilità nelle varie puntate serali del Reality Show.

Alfonso bacchetta in diretta Spolverato e Gatta

Il filmato galeotto mandato in onda in punta riporta dunque una conversazione in cui Lorenzo suggerisce a Shaila di avvicinarsi a Lele per alimentare delle dinamiche all’interno del reality. Messo alle strette, Lorenzo ha inizialmente negato ma in un secondo momento, davanti all'evidenza dei fatti, ha dichiarato di non ricordare l’episodio in questione.

Di fronte a queste contraddizioni, il conduttore ha incalzato il concorrente, sottolineando come il suo comportamento lasciasse spazio a pochi dubbi. Lorenzo ha provato a difendersi sostenendo come dietro all'accaduto non esista alcuna strategia aggiungendo che si è trattato di un semplice fraintendimento.

Il confronto si è poi spostato su Shaila: anche lei ha cercato di minimizzare, affermando di non ricordare nulla e ribadendo di non aver mai avuto l’intenzione di creare dinamiche costruite.

"Volevate solo creare dinamiche, ma cambiate tono perché nessuno vi crede" ha però sentenziato in chiusura Signorini.

Gli ascolti continuano a non decollare

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha registrato l’eliminazione di Federico Chimirri al televoto e sentenziato l’apertura di un nuovo televoto che vede protagonisti Chiara, Stefania, Mariavittoria, Shaila e Zeudi: i concorrenti credono che i cinque rischino l'eliminazione, in realtà nella prossima puntata uno di loro diventerà il terzo finalista del programma dopo Lorenzo e Jessica.

Gli ascolti intanto continuano a non decollare: quella di ieri sera, la puntata numero 37 dell'edizione in corso, è stata vista da soli 1.954.000 telespettatori, con uno share del 15,4%. A dominare la serata è stata così la fiction Che Dio ci aiuti, che su Rai 1 ha conquistato 3.680.000 spettatori, raggiungendo il 20,06% di share. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 10 marzo.