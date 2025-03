In attesa di scoprire il verdetto del televoto della 39^ puntata del Grande Fratello , in onda giovedì 13 marzo, Stefania Orlando ha deciso di avere un confronto con Lorenzo Spolverato. Nel dettaglio, la showgirl l'ha raggiunto in zona beauty e ha cercato di spiegare le sue critiche: "Giudico il tuo modo di fare gioco, ma non ha nulla a che vedere con Lorenzo essere umano".

Le parole di Stefania Orlando

Nella giornata di giovedì 13 marzo, Stefania Orlando ha visto Lorenzo Spolverato da solo in zona beauty e ne ha approfittato per avere un confronto con lui.

La showgirl ha iniziato, spiegando che secondo lei il 28enne milanese è una brava persona. Poi ha precisato che le sue critiche non sono personali, ma si basano solo ed esclusivamente su ciò che accade all'interno del Reality Show: "Giudico il tuo modo di fare gioco, ma non ha nulla a che vedere con Lorenzo essere umano". La 58enne ha poi aggiunto: "Il gioco è una cosa, la vita è un'altra". Per Orlando, il 28enne milanese si è messo in discussione al GF ma questo è ciò che prevede il programma: "Per me è importante farti sapere queste cose". La concorrente si è complimentata con Lorenzo anche per l'incontro avuto con sua madre Cristina: "Mi è piaciuto molto".

Infine, Stefania Orlando ha concluso: "Io non infierisco sul lato umano, ma le mie critiche sono sempre rivolte al gioco".

La replica di Lorenzo

Dopo aver ascoltato le parole di Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato è corso ad abbracciarla.

Poi il diretto interessato ha detto di essere contento per le parole della coinquilina: "Grazie per averlo ribadito, mi fa molto piacere sentirti dire questo". A seguire il concorrente ha spiegato di non aver accettato il modo in cui la showgirl è entrata a gamba tesa nelle dinamiche del gioco: "Tu sei entrata e hai ribaltato tutto".

Tuttavia Lorenzo si è scusato per alcune frasi fuori luogo detto nei confronti di Stefania: "L'altra sera ero in difficoltà. Ho avuto un crollo per diverse cose accadute qui dentro, ma non penso che tu fuori di qui sia cattiva e vipera anche per me è tutto in funzione del gioco".

GF: anticipazioni 39^ puntata

Giovedì 13 marzo andrà in onda su Canale 5 la 39^ puntata del GF.

Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes sono in attesa di scoprire il verdetto del televoto: la meno votata dovrà abbandonare il programma. Giglio riceverà la visita di sua madre che non vede e sente da settembre. Inoltre nella casa arriverà Lory Del Santo, poiché ha detto di aver trovato dei volti adatti per la prossima serie di The Lady di cui lei è sceneggiatrice. Infine, ci sarà spazio alle nomination e non sono esclusi colpi di scena visto che il programma è quasi giunto alla fine.