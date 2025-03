Il 12 marzo Helena Prestes ha sorpreso i fan del Grande Fratello dicendosi un po' pentita di aver accettato di partecipare al ripescaggio di un paio di mesi fa. Confidandosi con Stefania Orlando, infatti, la modella ha detto che forse la scelta migliore sarebbe stata quella di restare fuori dalla casa e portare a termine i tanti impegni di lavoro che aveva in sospeso.

Il commento mattutino

Negli ultimi giorni Helena ha discusso molto con Javier, e forse anche per questo motivo è arrivata a pronunciare parole che gli spettatori del Grande Fratello non si sarebbero mai aspettati.

Al risveglio, infatti, la modella si è ritrovata in giardino con Stefania e ha parlato delle tante difficoltà alle quali sta andando incontro da quando è stata ripescata. "Tu devi arrivare dove devi arrivare, tieni duro", ha detto Orlando con tono deciso.

"Non me la sento, non so perché. Forse non dovevo rientrare, ero già felice e mi sentivo amata", ha risposto Prestes senza girarci troppo attorno.

La modella ha confidato all'amica che fuori il lavoro non le mancava, e probabilmente avrebbe fatto meglio ad accettare l'eliminazione di gennaio.

"Avevo un sacco di cose da fare fuori e sono rientrata, sono un po' pentita", ha chiosato la 34enne prima di sottolineare che l'unica cosa positiva degli ultimi mesi è stata la storia d'amore con Martinez.

Il parere degli spettatori

La riflessione che Helena ha fatto a quasi due mesi dal ripescaggio che le ha permesso di tornare in gioco al Grande Fratello nonostante l'eliminazione, ha un po' diviso il pubblico.

"Dici così perché le cose non stanno andando come avevi previsto", "Secondo me non sta bene, è rientrata e si è messa con l'uomo che ha sempre voluto e solo per questo dovrebbe essere felice", "Parla così perché non è più al centro delle dinamiche", "Che svista che abbiamo preso, lei non ha né rispetto né riconoscenza", "Basta attaccarla senza motivi, ha parlato bene di Javier", "Ha capito che non vincerà, per questo parla così", "Voleva fregarci e le si è riversato tutto contro", "Pensava di fidanzarsi con Javier e tenersi il supporto delle Zelena, le è andata male", "Si è pentita e ha trovato l'amore della sua vita?

Mah", "Sa di aver sbagliato tutto da quando è rientrata", si legge su X nelle ultime ore.

La frecciatina sui voti dall'estero

Sempre il 12 marzo Helena ha riflettuto ad alta voce sui risultati degli ultimi televoti. Mentre nella casa del Grande Fratello si parlava del fatto che il pubblico ha scelto Zeudi come finalista del Grande Fratello, Prestes ha detto: "Questi voti internazionali che prima non valevano e adesso valgono, io non lo so".

"Chi l'ha detto che non valgono? Nella mia edizione valevano pure tanto", ha risposto Stefania. "Me l'ha detto un uccellino, e secondo me non dovrebbero valere i voti da fuori dall'Italia", ha chiosato la modella.

Su X, però, c'è chi ha criticato Helena: "Adesso i voti internazionali non dovrebbero valere perché sono andati a Zeudi, ma quando sono serviti per farla rientrare andavano bene, vero?".