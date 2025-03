Il 2 marzo, Javier Martinez ha ricordato cosa gli piaceva di Shaila Gatta all'inizio del Grande Fratello, ovvero nel periodo in cui si frequentavano. Javier è convinto che la coinquilina sia cambiata molto, per questo ora la guarda senza trovarla più né femminile né interessante. Dal canto suo, Shaila ha ribadito di aver chiuso perché non si sentiva stimolata nella conoscenza.

Il paragone con il passato

Domenica sera, Javier ha parlato con Federico dell'interesse che ha provato per Shaila, una cosa che gli sembra assurda se pensa a quanto è cambiata la ragazza rispetto all'inizio del Grande Fratello.

"Per lei ho provato qualcosa di forte, anche se non si può definire una mia ex. Adesso la vedo completamente diversa, prima con me era una persona interessantissima e femminile al massimo", ha detto Javier in sauna.

Javier è convinto che Shaila non sia più la stessa di qualche mese fa, tant'è che non riesce più a guardarla come prima.: "Ora balla e non mi piace per niente, quello che ha fatto oggi in giardino non lo trovo bello".

"Prima queste cose non le faceva in maniera così plateale, quindi o è alla ricerca di fama o è sempre stata così e all'inizio non si vedeva. Con lei pensavo di costruirci qualcosa, ora dico che non è una persona che vorrei", ha concluso il concorrente.

La replica indiretta di Shaila

L'altra sera, anche Shaila ha criticato Javier mentre chiacchierava con le amiche a bordo piscina.

"Ma ti prendeva con verve?", ha chiesto Shaila a Chiara riferendosi al breve flirt che ha avuto con Javier nel periodo di Natale.

Di fronte alla risposta negativa della coinquilina, Shaila ha aggiunto: "A me è sempre sembrato moscio, eppure è argentino e dovrebbe essere caliente".

MI DISPIACE SHAILA CHE ANCORA DICI CHE JAVIER ERA MOSCIO,FORSE ERI TU IL PROBLEMA A QUESTO PUNTO,DOPO TUTTO QUELLO CHE SI AVVERTE IN CASA #GrandeFratello pic.twitter.com/3uTPOB151a — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) March 3, 2025

La concorrente del Grande Fratello sembra aver risposto indirettamente a Javier, contestando il presunto cambiamento nel suo modo di fare rispetto all'inizio.

Il parere degli spettatori

Il botta e risposta a distanza tra Javier e Shaila è stato molto commentato dai fan del Grande Fratello sui social.

"L'ha giudicata di nuovo per il suo essere femminile e per il suo modo di ballare, la scredita da mesi e basta", "Quando ballava per lui non la pensava allo stesso modo", "Ha ragione, Shaila è volgare", "Ipocrita e ridicolo, si è fidanzato con una che schifava e continua a parlare di Shaila", "Non è lei che è cambiata, sono loro che la devono criticare per forza", "Pagliaccio", "Hanno un'ossessione per Javier", "Lui ha un chiodo fisso, ma pensasse a Helena", "Non è un uomo chi sminuisce le altre donne per fare un complimento alla sua", hanno scritto alcuni utenti su X.