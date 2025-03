Subito dopo la fine della puntata del Grande Fratello del 3 marzo, tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma c'è stato uno scambio di battute che ha un po' indispettito alcuni fan. Il pallavolista ha stuzzicato la coinquilina sulle sue preferenze tra uomini e donne, poi le ha lanciato delle occhiate di complicità in momenti in cui Helena Prestes non era presente.

La chiacchierata che non piace ai fan

La notte scorsa Javier ha litigato con Helena, ma l'attenzione dei fan è andata soprattutto al comportamento che il pallavolista ha avuto con Zeudi davanti alle telecamere.

In alcuni video che stanno circolando su X da qualche ora, si vede Martinez provocare Di Palma con la complicità di Giglio.

"Ti piacciono più i piedi delle donne o degli uomini? Ti piacciono più le ragazze o i ragazzi?", ha chiesto il 30enne alla compagna d'avventura.

Tra i due concorrenti del Grande Fratello è iniziato uno scambio di battute e di sguardi che non ha fatto piacere agli Helevier, ovvero ai sostenitori della coppia formata da Javier e Helena.

Quando Zeudi ha cercato di troncare la conversazione che si stava spostando su argomenti intimi, lo sportivo l'ha richiamata: "Vieni qui, dai. Che bello parlare di questo".

"Che faccia stupida che fai, sei proprio un babà", ha risposto la giovane.

Il modo da piacione con battute e sguardi di Javier continua a irritarmi il sistema nervoso.

“ ti piacciono più i piedi delle donne o dei maschi?“

“Ascolta ma ti piacciono più le ragazze o più gli uomini ?”

ma precisamente che te frega ?Addormentato nel bosco #Grandefratello pic.twitter.com/3CS1nz2B4p — FATOS 🎀 (@fatos29_) March 4, 2025

Il parere degli spettatori

La scelta di Javier di punzecchiare Zeudi con frecciatine, battute e sguardi, non è piaciuta a chi ha notato che il concorrente del Grande Fratello metterebbe in atto questo comportamento solo quando Helena si trova da un'altra parte.

"Il copione si ripete, quando Helena non c'è lui ne approfitta subito per flirtare. Basta", "Che fidanzato esemplare", "Spero che Helena lo mandi a quel paese dopo aver visto i video di come si comporta con Zeudi", "Javier non merita l'amore di Helena", "Lui continua a fare il piacione con sguardi e battute, mi irrita", "Ma che gliene frega se a lei piacciono gli uomini o le donne?", "Addormentato nel bosco", "L'ha messa in imbarazzo con tutte quelle domande", "A lui piace proprio flirtare", "Lui è lo stesso che dice a Helena che non deve rispondere a Lorenzo?

Lei si svegliare", "Non sa avere un rapporto con una ragazza senza flirtare", si legge su X.

La tensione con Helena

La notte scorsa Javier ha avuto un lungo confronto con Helena su quello che è accaduto durante la 36esima puntata, soprattutto sul motivo per il quale lui non l'ha difesa nella litigata con Shaila.

La 34enne ha criticato il fidanzato per come si è comportato venerdì scorso al ristorante, gli ha detto che vorrebbe più protezione e che era d'accordo con le critiche che gli ha rivolto Chiara in confessionale.

Javier non si è smosso dalla propria posizione, anzi ha informato la compagna del fatto che non cambierà il suo modo di pensare o di agire solo per accontentarla.