Lunedì 11 marzo Shaila Gatta è stata nervosa e pronta alla discussione: uno dei motivi dell'irascibilità della ballerina è da ricollegare alle scarsa collaborazione degli inquilini nelle pulizie della casa del Grande Fratello. In un momento di rabbia, infatti, la ragazza ha definito viziate e nullafacenti tutte le persone con le quali convive, le stesse che non avrebbero alzato un dito per aiutarla a cucinare o a sistemare le varie stanze.

Le critiche al gruppo

L'altro giorno Shaila si è lasciata andare a parole molto forti nei confronti di tutte le persone con cui convive.

La ballerina ha perso il controllo quando ha realizzato che nessuno stava collaborando nelle pulizie e ne ha parlato chiaramente con Lorenzo.

"Sono stufa, nessuno si è degnato di fare mezza cosa. Questi nullafacenti viziati, che schifo", ha detto Gatta mentre continuava a pulire il bagno da sola.

Poco dopo la concorrente ha proseguito il suo sfogo in giardino, dove ha ribadito che neppure un inquilino avrebbe alzato un dito per aiutarla nelle faccende domestiche. "Ho fatto tutto io, qui nessuno pulisce o si prende la briga di sistemare una casa dove viviamo in undici", ha asserito l'ex velina.

Mentre Spolverato la ascoltava con attenzione, Shaila ha aggiunto: "Hanno sempre una scusa, o perché è il post puntata o perché devono fare altro.

Oggi ho cucinato, lavato e pulito tutto io perché sono una persona civile".

Il parere degli spettatori

Il nervosismo di Shaila ha un po' diviso il pubblico del Grande Fratello: da un lato c'è chi ha dato ragione alla ragazza, dall'altro chi ha pensato che fosse particolarmente agitata perché è stata battuta da Zeudi nel televoto per l'accesso in finale.

"Non sta così per l'esito di ieri, ma perché ha pulito e cucinato mentre gli altri ronfavano", "Per sta solo rosicando per la finale", "Ha solo fatto il suo dovere", "Ma perché Lorenzo la ascolta ma non la aiuta?", "Giustamente è stanca", "La poteva aiutare la sua amica Chiara", "Helena pulisce per tutti e non si lamenta mai", "Le rode per la finale e basta", "C'è gente che ha cucinato per mesi senza dire nulla", "Non ci si può arrabbiare per questo, anche perché è la prima volta che la vedo pulire in sei mesi", "Non ha senso fare le cose e lamentarsi", "Tra i nullafacenti in prima fila ci sono Lorenzo e Chiara", si legge su X nelle ultime ore.

La delusione per la finale mancata

Lunedì scorso Shaila ha scoperto che il pubblico del Grande Fratello le preferisce Zeudi, e questo l'ha portata a riflettere su cosa potrebbe aver sbagliato nel suo percorso.

La ballerina è arrivata anche al punto di sostenere che la relazione con Lorenzo l'avrebbe penalizzata nel televoto per il posto in finale, soprattutto perché il compagno l'avrebbe messa in ombra sin dall'inizio con la sua personalità.

Nella casa sono convinti che Gatta riuscirà a conquistare uno dei pass per l'ultima puntata, ma non mancheranno le difficoltà e gli scontri al televoto con concorrenti molto forti come Helena e Javier.