Il Grande Fratello si avvicina a passi spediti verso la finalissima di questa diciottesima edizione che sta registrando ascolti non proprio eccellenti nella fascia serale di Canale 5.

In vista dell'ultima puntata serale, impazzano i sondaggi sul toto-vincitore di questa edizione e la pagina X "GF Vip", ha lanciato uno che vede coinvolte le donne più forti di questa edizione: Helena, Shaila, Zeudi e Stefania.

Su 1563 voti alle 9:05 del 5 marzo, Helena Prestes riesce a superare ampiamente la sua nemica Shaila Gatta, ottenendo ben il 36% delle preferenze.

Zeudi resta in testa e domina: sondaggio Grande Fratello 2025 sul vincitore finale

L'appuntamento in prime time con il GF si avvia verso le battute conclusive di questa edizione: il prossimo 31 marzo ci sarà la finalissima con la proclamazione del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi del valore di 100 mila euro, di cui la metà andrà devoluta a una associazione benefica.

Il sondaggio social su chi sarà il trionfatore di questa edizione, realizzato su X tra le quattro donne che sono anche le più forti e le più amate di questa edizione, al momento vede in netto vantaggio Zeudi Di Palma.

L'ex Miss Italia domina la scena con il 58% delle preferenze a suo favore, risultando così la concorrente in pole position per la conquistare della vittoria.

Helena Prestes supera Shaila Gatta nel sondaggio social

Al secondo posto nel sondaggio social sul vincitore di questo Grande Fratello si attesta Helena Prestes che si ferma al 36% dei consensi ma riesce a superare ampiamente l'ex velina di Striscia la notizia.

Per Shaila Gatta, infatti, la media di voti a suo favore si ferma solo al 5% e quindi avrebbe pochissime chance di riuscire a conquistare la vittoria per questa edizione del reality show.

Ultima posizione per Stefania Orlando che, al momento, si ferma all'1% dei voti: per lei, quindi, non ci sarebbe minimamente una chance per far sì che possa uscire da quella casa come trionfatrice del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo il GF arriva un nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5

In attesa di scoprire chi saranno i finalisti ufficiali di questo GF 2025, Mediaset si sta preparando già per il lancio del nuovo reality show previsto da aprile nella fascia serale di Canale 5.

Trattasi di The Couple, un nuovo Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, dove si giocherà in coppia. I protagonisti saranno dei personaggi famosi del mondo dello spettacolo, in passato già protagonisti delle varie edizioni Vip del reality show, pronti a mettersi in gioco per cercare di arrivare alla conquista del premio finale messo in palio dalla produzione.