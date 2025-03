In lacrime, Botteri ridurrà in mille pezzi il suo abito di punta dopo aver visto una copia perfetta esposta in vetrina dalla concorrenza nella puntata de Il Paradiso delle Signore 9 di lunedì 17 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Tancredi giocherà un brutto scherzo a Botteri e alla sua squadra, esponendo in anteprima un abito identico al suo modello di punta. Si tratterà di un plagio della sua creazione. Lo staff del Paradiso sarà sconvolto e Botteri reagirà in modo disperato vedendo il suo lavoro andare in fumo. Delia osserverà di nascosto lo stilista e soffrirà per lui.

Lo scacco matto di Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che Tancredi si godrà la sua vittoria, perché il piano messo a punto nelle scorse settimane riuscirà perfettamente. L'imprenditore deciderà di anticipare l'uscita della nuova collezione della Galleria Milano Moda esponendo in anteprima l'abito di punta. Quando lo staff del Paradiso si accorgerà della mossa della concorrenza, resterà senza parole, perché in vetrina ci sarà una copia perfetta dell'abito che Botteri aveva realizzato per la sua collezione. Lo stilista sarà furioso e incolperà Giulia Furlan dell'accaduto. Per Gianlorenzo non sarà difficile pensare che Giulia abbia cercato di vendicarsi dopo averlo visto con Delia.

L'aria al grande magazzino di Roberto e Marcello sarà irrespirabile e anche tra le Veneri ci sarà grande preoccupazione. Marta andrà a parlare con Odile per capire cosa stia succedendo, mentre Rosa affronterà Tancredi per chiedergli spiegazioni del plagio subito da Botteri.

Rosa affronterà Tancredi

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di lunedì 17 marzo, Tancredi non avrà problemi a rispondere alle domande di Rosa.

Tuttavia, negherà ogni coinvolgimento nel plagio dell'abito e, almeno in un primo momento, riuscirà a farla franca. Non ci sarà nessuna prova contro Tancredi e, per questo, l'imprenditore dormirà sonni tranquilli. Botteri, invece, sarà disperato nel vedere il duro lavoro di mesi andare in fumo. In un impeto di rabbia e in lacrime, lo stilista ridurrà in mille pezzi il suo abito migliore a cui si era dedicato con tanta passione e devozione.

Vedere Gianlorenzo in quello stato farà soffrire molto Delia, che, però, preferirà restare in disparte e osservarlo di nascosto.

Giulia poteva salvare la collezione di Botteri

Nelle puntate precedenti, Tancredi ha attuato un piano per sabotare la nuova collezione de Il Paradiso delle signore. L'imprenditore ha fatto in modo che Irene assumesse Rita, la sua spia, che ha iniziato a lavorare come Venere. La ragazza ha approfittato del suo ruolo per rubare informazioni utili sul lavoro della concorrenza e riferire tutto a Tancredi. Quest'ultimo ha potuto contare anche sul sostegno di Giulia Furlan, la stilista che ha un conto in sospeso con Gianlorenzo Botteri. La donna ha avuto dei ripensamenti e spesso è stata sul punto di rivelare a Botteri il piano di Tancredi, ma ha desistito. Giulia sperava in un ritorno di fiamma con Gianlorenzo, ma quando lo ha visto con Delia è andata su tutte le furie e ha deciso di non metterlo più in guardia.