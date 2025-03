Can Yaman sta per tornare sul piccolo schermo come protagonista, insieme a Greta Ferro, della miniserie Il Turco, in onda su Canale 5. Gli appuntamenti in prima serata sono fissati per martedì 25 e giovedì 27 marzo.

Cast internazionale e nuove sfide per Can

L'attesa per le fan di Can Yaman è terminata: l'attore tornerà con una delle fiction più attese del 2025. Il Turco, che vedrà Greta Ferro nei panni della protagonista femminile (Gloria), sarà trasmesso su Canale 5 in prima tv assoluta il 25 e il 27 marzo, ma già dal 21 marzo il pubblico potrà vedere in anteprima i primi dieci minuti della serie su Mediaset Infinity.

La produzione turca, realizzata in lingua inglese, è l'ennesima sfida per Can Yaman, che ha la capacità di mettere le sue conoscenze linguistiche a servizio della produzione e della sceneggiatura. La serie arriva dopo più di due anni di attesa da parte del pubblico.

Per Can Yaman si tratta della prima volta che si mette alla prova in una serie d’azione e d’avventura con al suo fianco una nuova partner femminile. Il cast è di respiro internazionale. Alcuni degli attori della serie sono: Will Kemp, che interpreta Marco Benedetti di Vicenza, un uomo misterioso e abile stratega; Kieran O'Reilly, che veste i panni del feroce guerriero Skelettwolf; Magnus Samuelsson, che darà il volto al leale Gunther.

Trama de Il Turco

La serie è ambientata nel 1683. Hasan è un giannizzero ottomano che riesce a scampare alla sua condanna a morte durante l'assedio di Vienna. Ferito e in cattive condizioni, riesce ad arrivare in Trentino, a Moena, dove a prendersi cura di lui ci sarà l'affascinante Gloria.

Tra i due scoppierà immediatamente l'amore.

Hasan aiuterà tutti gli abitanti di Moena a ribellarsi ai soprusi a cui vengono sottoposti dal signorotto del paesino, con tutte le conseguenze che le azioni di Hasan comporteranno.

Nuovi lavori e ritorno su Instagram

Le sorprese per i fan di Can Yaman non sono terminate. L'attore ha presentato da poco, al The London TV Screenings, Sandokan, una serie che Rai 1 manderà in onda il prossimo autunno.

Un progetto di cui l'attore è molto orgoglioso. Oltre ad aver dovuto affinare il suo inglese, Can Yaman si è sottoposto ad allenamenti molto duri per scolpire ancora di più il suo fisico. Inoltre, ha dovuto imparare delle coreografie per balli e battaglie.

Per il suo ritorno, Can ha deciso di sorprendere i suoi fan aprendo un nuovo profilo Instagram. Dopo nove mesi di assenza dai social, ha deciso di ripartire da zero: nuovi post e nuova immagine profilo.