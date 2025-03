Le anticipazioni di Imma Tataranni - Sostituto procuratore rivelano una partenza inaspettata. Nella puntata che andrà in onda domenica 9 marzo alle ore 21:30 su Rai 1, Ippazio Calogiuri sarà costretto a lasciare Matera per recarsi in un luogo più sicuro. Nel frattempo, Pietro troverà sempre più conforto in Vasco Parisi, mentre D'Antonio si sposerà. Filomena approfitterà del matrimonio della donna per fingere di avere una famiglia unita.

Latronico viene arrestato, Ippazio Calogiuri costretto a lasciare Matera

Il latitante Latronico verrà finalmente arrestato, concludendo così l'indagine sotto copertura di Ippazio Calogiuri.

Tuttavia, per il maresciallo dei carabinieri, le conseguenze non finiranno qui: dopo aver messo dietro le sbarre il pericoloso criminale, la sua vita sarà in pericolo. Ippazio sarà costretto a lasciare Matera per evitare ritorsioni. Le anticipazioni non chiariscono ancora come reagirà Imma Tataranni alla notizia, dato che il suo amante dovrà allontanarsi da lei all'improvviso.

Filomena finge che fra Imma Tataranni e suo figlio Pietro non ci siano problemi

Nel frattempo, Pietro si avvicinerà sempre di più allo scrittore e amico Vasco Parisi, che diventerà per lui un importante punto di riferimento.

Intanto Ippazio Calogiuri lascerà la città della Basilicata per trasferirsi altrove, mentire D'Antonio convolerà a nozze e il matrimonio sarà una grande festa per tutta la città: Filomena, il giorno della cerimonia, farà di tutto per salvare le apparenze e preservare la reputazione della sua famiglia.

Fingerà infatti che tra Imma Tataranni e suo figlio Pietro non ci sia alcuna crisi in corso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri travolti dalla passione

Nelle recenti puntate trasmesse su Rai 1, Imma ha deciso di prendersi una pausa senza informare nessuno, tranne Valentina e Diana. Imma ha trovato rifugio presso la sua amica Diana, ma durante il soggiorno nell'appartamento della cancelliera, ha avuto un malore ed è svenuta.

Imma è stata quindi ricoverata in ospedale, dove ha colto l'occasione per indagare sulla misteriosa morte di un medico. Dopo essere stata dimessa, Imma Tataranni è tornata al lavoro e ha incontrato Ippazio Calogiuri, che non ha rinunciato alla speranza di avere una relazione con lei.

Nel frattempo, Imma è stata onesta con suo marito Pietro, confessandogli di averlo tradito con Calogiuri. Per Diana, invece, c'è stato un momento di crisi a lavoro, poiché ha pensato di lasciare il lavoro di cancelliera per inseguire il suo sogno di diventare giudice di pace.