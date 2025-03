Nelle puntate de La Promessa in onda lunedì 10 e martedì 11 marzo su Rete 4 alle 19:40 Alonso continua a evitare Maria Antonia, mentre Cruz esprime tutto il suo disprezzo per Catalina. Quest'ultima cerca di aiutare Martina a dimostrare la sua innocenza, ma le sue indagini non sembrano portare a nulla fino a quando non riceve un consiglio inaspettato. Intanto Jana visita Pía, il cui stato di salute peggiora drasticamente. Virtudes decide di partire alla ricerca di suo figlio, mentre Ayala viene messo sotto pressione per non denunciare Martina e prende una decisione sorprendente che potrebbe cambiare tutto.

Catalina cerca la verità

Alonso continua a sfuggire a Maria Antonia evitando qualsiasi confronto, mentre Cruz confessa alla sua amica di non sopportare Catalina, che nel frattempo si adopera per fare chiarezza sulle accuse contro Martina. Dopo aver indagato senza risultati, le viene suggerito di parlare con Petra, che potrebbe avere informazioni fondamentali. Intanto Lope si scusa con Vera, la quale però continua a subire la pressione di Santos. Petra si sente esclusa e si scontra con Rómulo, mentre Virtudes decide di partire per cercare suo figlio, combattuta tra la speranza e il timore di non essere in grado di crescerlo. Jana si reca da Pía, il cui stato di salute appare sempre più critico.

Nel frattempo Ayala subisce pressioni da più fronti affinché non denunci Martina alla Guardia Civil.

Nelle puntate precedenti de La Promessa

Nelle puntate precedenti Margarita ha trovato il flacone di cicuta nella stanza di Martina, mettendola in una posizione compromessa. Nonostante ciò la giovane continua a dichiararsi innocente, ma Ayala non sembra crederle e vuole giustizia.

Il personale della tenuta sostiene Martina e Simona informa Catalina di quanto accaduto per convincerla a tornare e aiutare sua cugina. Lope si risveglia e scopre qualcosa che lo sconvolge profondamente. Virtudes si rende conto di non sapere come gestire il ritorno di suo figlio e riceve il sostegno di Simona e Candela. Jana chiede aiuto a Rómulo per portare provviste a Pía senza farsi scoprire da Petra.

Intanto Curro e Manuel vengono coinvolti in una pericolosa esplosione durante una missione. Catalina torna al palazzo, provocando nuove tensioni che costringono Alonso a intervenire. Ayala è ancora convalescente e prende una decisione drastica sul futuro di Martina. Santos cerca di riavvicinarsi a Vera, ma la ragazza si allontana sempre di più. Candela parte con l'intento di tornare con una soluzione per aiutare Virtudes e suo figlio. Nel frattempo Petra continua a ostacolare le cameriere e Jana finisce per essere scoperta dall'arcigna governante mentre compie un'azione proibita.