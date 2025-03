Cruz sarà furiosa con Margarita nella puntata de La Promessa in onda giovedì 13 marzo. "Sei una pessima madre", le dirà, rimproverandola di non averle nemmeno permesso di salutare o aiutare sua nipote.

Le anticipazioni rivelano che Margarita tenterà di difendersi, ma Cruz non avrà alcuna pietà e la farà sentire in colpa. Nel frattempo, Lope e Vera sembreranno riavvicinarsi, ma quando Santos se ne accorgerà, sarà molto duro con la ragazza. Il lacchè cercherà ancora una volta di approfittarsi di lei. Infine, Virtudes tornerà al palazzo senza suo figlio e si lascerà andare a un pianto disperato tra le braccia di Simona.

La gelosia di Santos per Vera e Lope

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Martina sarà portata in manicomio nel cuore della notte e questo farà parlare molto al palazzo. Anche la servitù sarà sconvolta dall'accaduto e in cucina si discuterà del triste destino di Martina. Lope e Vera ricominceranno a parlare e sarà sin da subito evidente una crescente complicità tra i due. Il cuoco dovrà controllare la zuppa e Vera si offrirà di accompagnarlo. Questo farà nascere in Maria e Salvador la speranza di un ritorno di fiamma tra i due. A Santos non sfuggirà questo riavvicinamento e correrà subito ai ripari. Il ragazzo rimprovererà Vera e dopo averla seguita in camera ricomincerà a molestarla.

Santos si avvicinerà a Vera contro la sua volontà, lasciandola pietrificata dalla paura. Ci saranno novità anche per Simona, che, non vedendo tornare Virtudes, sarà decisa a uscire per cercarla. La ragazza arriverà poco dopo e non avrà buone notizie, perché tornerà senza il piccolo Adolfito. Virtudes si lascerà andare a un pianto disperato tra le braccia di sua madre.

Margarita tenterà di giustificare la sua scelta

Nella puntata de La Promessa di giovedì 13 marzo, la partenza improvvisa di Martina lascerà tutti di stucco, in particolar modo Cruz, che sarà furiosa per la scelta di allontanare sua nipote di notte, quando nessuno poteva difenderla. A questo proposito, Cruz sarà molto dura con Margarita: "Che sei una pessima madre lo sapevo, ma non fino a questo punto".

La marchesa rimprovererà sua cognata per non aver neanche permesso a Martina di salutare la sua famiglia. "Sai che la considero come una figlia. Come hai potuto?". Margarita pregherà la marchesa di essere clemente con lei, perché soffre già troppo per la situazione. "Hai permesso che finisse in manicomio" dirà Cruz, "Come credi che si senta Martina?". Margarita spiegherà che il posto in cui si trova sua figlia è di prim'ordine e non è così spaventoso. La marchesa continuerà a rimproverare Margarita, dicendo che lei sa bene che vivere in clinica è un incubo.

Il manicomio è un pessimo ricordo per Cruz

A Cruz sta molto a cuore la situazione di Martina perché, come ha detto a Margarita, è sinceramente molto legata a lei.

La marchesa sa bene che la clinica psichiatrica è un posto in cui non si vive affatto bene come dicono Ayala e Margarita. Cruz ha vissuto l'esperienza in prima persona qualche anno fa, quando è stata accusata di aver attentato alla vita della baronessa. La marchesa soffre molto per Martina, temendo che, essendo fragile, quel posto possa distruggerla. L'esperienza del manicomio è anche familiare a Cruz per via di sua sorella Eugenia che ormai vive da molti anni in un sanatorio.