Petra accuserà con durezza Ayala per la reclusione di Martina nella puntata de La Promessa di sabato 15 marzo: "Hai preso tu stesso la cicuta", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Petra capirà perfettamente il segreto di Ayala: "Congratulazioni, il piano è riuscito", gli dirà, "Hai fatto rinchiudere Martina per sposarti". Il conte scoppierà a ridere, ma poi si farà serio e dirà a Petra che non ha nessuna prova di quello che sta insinuando. Le continuerà: "Sarebbe facile convincere la famiglia che è stato un tuo trucco per liberarti di Martina".

Catalina tornerà nell'hangar

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che al palazzo quasi tutti saranno in pena per Martina e considereranno ingiusta la decisione di rinchiuderla in manicomio. Margarita si lascerà convincere da Ayala di aver fatto una scelta giusta, anche perché ha visto con i suoi occhi la clinica e l'ha trovata all'avanguardia. Catalina tornerà nell'hangar dopo le offese che Cruz farà ad Adriano, mentre Petra continuerà a dubitare di Ayala. Dopo aver messo in guardia Catalina sul conte, la governante non avrà nessuna paura di affrontarlo faccia a faccia. Ayala inizierà lamentandosi del servizio con Petra, insinuando che la sua stanza venga ordinata per ultima perché lei in qualche modo voglia penalizzarlo.

La governante negherà ogni cattiva intenzione su di lui e gli assicurerà che darà ordine alla servitù di occuparsi della sua camera all'inizio del servizio. Petra chiederà ad Ayala come proceda la sua ripresa e lui si lamenterà ancora di qualche fastidio a causa dell'avvelenamento. L'espressione compiaciuta di Petra lo infastidirà, tanto che l'uomo chiederà alla governante di dirgli apertamente cosa pensa.

Le pesanti accuse di Petra

Nella puntata di sabato 15 marzo, a La Promessa ci sarà una discussione tra Ayala e Petra. "Congratulazioni", dirà la governante al conte, "Il piano è perfettamente riuscito". Ayala farà finta di non capire e chiederà a Petra di essere più chiara. "Lo sappiamo entrambi che Martina non ti ha avvelenato", dirà la governante ad Ayala che inizierà ad alterarsi: "Ah no?

E chi è stato?". "Tu stesso", risponderà seccamente Petra, "Hai preso tu la cicuta e hai fatto rinchiudere Martina per sposarti". Il conte scoppierà a ridere negando tutto, ma la governante sarà convinta delle sue accuse: "Ti conosco troppo bene", dirà, "Non puoi ingannarmi". Ayala ricorderà a Petra che non ha nessuna prova di quello che dice e lei spiegherà che non ne ha bisogno. "Sarebbe facile convincere la famiglia che tutto è stato un tuo trucco per liberarti di Martina". Il conte non si scomporrà e continuerà a minimizzare le accuse di Petra , invitandola a parlare con i De Ljuan, certo che non crederanno alle sue parole.

La severa punizione per Martina

Nelle puntate precedenti, Maria ha trovato una bottiglia di cicuta nella stanza di Martina e la ragazza è stata accusata di aver attentato alla vita di Ayala.

La famiglia si è stretta attorno a Martina, ma è stato impossibile convincere il conte ad essere clemente con lei. Ayala ha minacciato di denunciare Martina, ma quando Cruz e Margarita si sono opposte fermamente ha trovato un'altra soluzione. Il conte ha ordinato che la ragazza fosse rinchiusa in manicomio e questa volta non ha accettato nessuna obiezione. Martina è stata portata via in piena notte, senza poter salutare nessuno. Petra, però, ha già capito tutto del piano di Ayala..