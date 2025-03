Catalina e Adriano si lasceranno andare alla passione dopo una cena romantica nella puntata de La Promessa di venerdì 21 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Catalina si concederà al mezzadro e gli rivelerà di essere davvero se stessa con lui. Nel frattempo, Vera confiderà a Lope di essere ancora innamorata di lui e tra i due ex scatterà un bacio. Infine, Maria e Jana lasceranno il palazzo per raggiungere la grotta di Pia.

Una cena molto speciale nell'hangar

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Maria e Jana si prepareranno per una missione segreta per aiutare Pia.

Nel frattempo, Catalina e Adriano si incontreranno per una cena nell'hangar e l'atmosfera si farà molto romantica. La ragazza sistemerà delle candele per illuminare la speciale serata in compagnia del mezzadro, mentre lui porterà un cestino di cibo preparato da lui e un mazzo di fiori. I due si sistemeranno per terra con una tovaglia e la complicità tra loro sarà evidente. "Con te sto bene e posso essere completamente me stessa", dirà Catalina ringraziando Adriano, che le dirà che per lui è lo stesso. Dopo la cena, i due resteranno a parlare e alla fine scoppierà la passione. Catalina farà il primo passo e bacerà Adriano, che ricambierà lasciandosi andare con lei. Per la prima volta, la ragazza non avrà nessuna remora e si concederà completamente al mezzadro.

La partenza di Maria e Jana

Nella puntata di venerdì 21 marzo l'amore regnerà sovrano anche a La Promessa. Vera smetterà di fingere con Lope e, dopo aver ammesso di non aver mai amato Santos, si abbandonerà alla passione con lui. La cameriera bacerà il suo ex fidanzato e gli confesserà di non averlo mai dimenticato. Nel frattempo, Virtudes mentirà a Ricardo e gli dirà che dovrà andare a Lujan per incontrare padre Fermin.

Tuttavia, il maggiordomo intercetterà una conversazione tra Simona e Candela, e capirà che la ragazza gli ha mentito. Infine, dopo aver preparato tutto il necessario da portare a Pia nella grotta, Maria e Jana lasceranno il palazzo in piena notte senza farsi vedere da nessuno.

La storia di Adriano e Catalina

Il primo incontro tra Catalina e Adriano non è stato dei migliori.

La ragazza non ha preso bene l'incarico di dover istruire il figlio del mezzadro sulla gestione delle terre. Adriano ha rifiutato l'aiuto di Catalina perché, secondo lui, non era in grado di guidarlo nel suo lavoro, visto che era una marchesina. Col tempo, il pregiudizio ha lasciato spazio a un sincero legame. Adriano ha confidato a Catalina il suo doloroso passato e le ha spiegato che dopo la morte di suo padre è rimasto solo. Il mezzadro ha raccontato che suo fratello è scappato con la sua fidanzata e i soldi di suo padre, lasciandolo in gravi difficoltà economiche. Colpita da questa storia, Catalina ha voluto rimediare regalando ad Adriano la collana che le aveva donato Pelayo. In questo modo, il mezzadro ha potuto estinguere i suoi debiti con la banca e ricominciare da zero.