Catalina tornerà al palazzo nella puntata de La Promessa in onda sabato 8 marzo e riabbraccerà Alonso sotto lo sguardo infastidito di Cruz.

Le anticipazioni rivelano che Cruz accoglierà Catalina con ostilità e tra le due donne nasceranno subito i primi scontri. Tuttavia, l'arrivo di Alonso riporterà la calma. Catalina spiegherà di voler aiutare Martina e, almeno su questo, lei e Cruz saranno d'accordo. La figlia di Alonso preciserà che tra lei e la marchesa ci sarà una tregua momentanea, solo per il bene di Martina.

La decisione di Catalina e il saluto ad Adriano

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Martina finirà nei guai quando Maria troverà la cicuta nella sua stanza. Lorenzo e Ayala punteranno subito il dito contro la ragazza, certi che sia stata lei ad attentare alla vita del conte. Alonso e Cruz, perplessi, non si pronunceranno, ma capiranno che Martina sta per cacciarsi in guai seri. La servitù si schiererà compatta dalla parte della ragazza, considerandola incapace di fare del male a qualcuno. A questo proposito, Simona andrà da Catalina a chiederle di tornare al palazzo per aiutare Martina. La cuoca racconterà l'intera vicenda dall'inizio, lasciando Catalina senza parole. La figlia di Alonso non potrà essere indifferente al grido d'aiuto e, almeno momentaneamente, si recherà al palazzo per capire la situazione.

Catalina farà la valigia e confiderà ad Adriano che Martina è stata accusata di aver attentato alla vita di Ayala e per questo vuole starle vicina. Appena Catalina arriverà al palazzo, ricorderà subito le brutte discussioni con Cruz, provando ansia. La marchesa sarà la prima persona che incontrerà e non la accoglierà nel migliore dei modi.

"Che ci fai qui?", le chiederà.

L'abbraccio di Alonso per sua figlia Catalina

Nella puntata de La Promessa di sabato 8 marzo, Catalina non avrà nessuna intenzione di parlare con Cruz. Nonostante le domande della marchesa, Catalina proseguirà per la sua strada senza darle risposta. Lo scontro tra le due donne sarà inevitabile e quando Catalina dirà di voler aiutare Martina Cruz continuerà a provocarla.

Gli animi si calmeranno con l'arrivo di Alonso, entusiasta di riabbracciare sua figlia. L'uomo assicurerà a Catalina che faranno di tutto per proteggere Martina, ma le accuse a suo carico sono molto dure. Cruz spiegherà che Ignacio non aspettava altro che un'occasione per mettere nei guai la ragazza e sarà molto difficile toglierla da questa situazione. Catalina chiarirà a suo padre che resterà a La Promessa solo il tempo necessario per aiutare Martina, impegnandosi a non entrare in conflitto con Cruz.

Il gesto generoso di Catalina verso Adriano

Nelle puntate precedenti, Catalina e Adriano si sono avvicinati molto. Dopo un inizio di piccoli scontri, i due sono diventati grandi amici e si prospetta anche qualcosa di più importante per loro.

Adriano ha raccontato a Catalina la sua triste storia: suo fratello è scappato con la sua fidanzata, dopo la morte di suo padre, lasciandolo con dei debiti. La ragazza non è rimasta indifferente alla storia di Adriano e gli ha regalato la collana che le aveva donato Pelayo. In un primo momento Adriano non voleva accettare, ma Catalina gli ha spiegato che voleva aiutarlo a ripagare i suoi debiti per ricominciare.