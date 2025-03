Alonso non si rassegnerà alla fine del suo matrimonio e nelle prossime puntate de La Promessa supplicherà Cruz di ricominciare: "Sei la donna della mia vita", le dirà.

La marchesa non potrà dimenticare il tradimento di Alonso, anche se a malincuore. La sua sofferenza sarà visibile, ma sarà molto dura con suo marito: "Mi hai già persa", gli dirà, "Potevi pensarci prima di sedurre la mia amica".

La bugia di Maria Antonia e la fine per i marchesi

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto il matrimonio di Cruz e Alonso crollerà in modo inaspettato.

Il pubblico ha già assistito al bacio tra Alonso e Maria Antonia, ma fino ad ora Cruz non ha avuto grossi sospetti su suo marito. La donna ha dichiarato amore al marchese che però le ha spiegato di non ricambiare i suoi sentimenti. Questo farà infuriare Maria Antonia che cercherà di vendicarsi in modo subdolo.

L'amica di Cruz mentirà a Lorenzo e gli dirà che è stata vittima di Alonso chiedendogli di mantenere il suo segreto. Il capitano non sarà affatto discreto in questo e, dopo aver messo la pulce nell'orecchio a Cruz, sarà molto chiaro con lei e le rivelerà che suo marito l'ha tradita. La marchesa non riuscirà a ignorare quanto accaduto e, dopo aver cacciato Maria Antonia dal palazzo, affronterà pure Alonso.

La donna spiegherà che per lei ormai non ci sarà più il loro matrimonio, ma salverà le apparenze. Il marchese non riuscirà a credere alla decisione drastica di Cruz, che però non gli lascerà speranze: non si considererà più sua moglie e lui non metterà più piede nella sua stanza.

Cruz non lascerà speranze ad Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso non potrà fare altro che accettare la scelta di Cruz, ma non si arrenderà con lei.

Il marchese sfrutterà tutte le occasioni per provare a riavvicinarsi a sua moglie, perché non accetterà che il suo matrimonio possa finire davvero così. Un giorno, Cruz si preparerà per andare ad interrompere le nozze di Manuel e Jana, ma non dirà nulla a nessuno. Quando Alonso le chiederà dov'è diretta, lei gli dirà che andrà a fare visita agli amici conti.

Alonso si offrirà di accompagnare sua moglie, ma Cruz sarà irremovibile: "Meglio sola che male accompagnata", gli dirà. Alonso sarà più chiaro con Cruz: "Io non voglio perderti", le ripeterà. La marchesa, tuttavia, ricorderà al marchese che non c'è nulla da recuperare: "Tu mi hai già persa, potevi pensarsi prima di sedurre la mia migliore amica". Alonso ribadirà di non aver sedotto Maria Antonia, ma Cruz non gli crederà e preferirà credere alla versione di Lorenzo. "Tu sei la donna della mia vita", insisterà Alonso. "Sono solo parole", dirà Cruz quasi in lacrime, "Quello che conta sono i fatti".

La grave crisi di Cruz e Alonso

L'arrivo di Maria Antonia al palazzo ha scombussolato gli equilibri di Cruz e Alonso.

La migliore amica della marchesa è arrivata a La Promessa per aiutare durante l'assenza di Manuel, partito con Curro per la guerra. Presto, l'amicizia tra Maria Antonia e Alonso si è trasformata in qualcosa di più ed è scattato un bacio. Il marchese si è subito pentito per questa debolezza, ma Maria Antonia non è riuscita a dimenticare quel momento. La donna si è innamorata di Alonso, ma lui evidentemente si è lasciato andare con lei solo perché Cruz lo rifiutava. Durante l'assenza di Manuel, infatti, la marchesa non aveva nessun altro pensiero che suo figlio. Spesso Alonso ha provato a dormire con lei, ma Cruz lo ha mandato via perché era troppo preoccupata per Manuel.