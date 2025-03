La verità sul malore di Ayala emergerà nelle puntate future de La Promessa e sarà del tutto inaspettata: è stato lui stesso ad assumere la cicuta per poter incolpare Martina.

Le anticipazioni rivelano che Petra e Martina si daranno da fare per incastrare Ayala e, dopo diverse difficoltà, ci riusciranno. Il conte verrà incastrato grazie a una lettera dell'uomo che gli ha venduto la cicuta e sarà costretto a lasciare il palazzo.

Chi ha attentato alla vita di Ayala?

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Martina vivrà un periodo terribile, perché finirà in manicomio.

La ragazza verrà ricoverata in un ospedale psichiatrico per non essere denunciata alla Guardia Civil di aver attentato alla vita di Ayala. Maria troverà nella camera di Martina la cicuta con cui il conte è stato avvelenato e tutte le prove saranno contro la ragazza. Nessuno riuscirà a fermare la rabbia e la sete di vendetta di Ayala, e alla fine Martina lascerà il palazzo in lacrime. Con il tempo, tutta la verità su questa vicenda verrà a galla. Martina riuscirà a uscire dal sanatorio grazie a Curro, ma il suo ritorno a La Promessa non sarà una passeggiata. Ayala continuerà ad attaccare la ragazza e le renderà la vita impossibile. La vicenda sembrerà dissolversi nel nulla, perché i protagonisti avranno altri problemi a cui pensare, ma Martina non si arrenderà.

Sia Martina che Petra, per motivi diversi, avranno un unico obiettivo: vendicarsi di Ayala. Alla fine, unendo le loro forze, ci riusciranno.

La giusta intuizione di Petra e la mancanza di prove

Nelle prossime puntate de La Promessa, tutti si domanderanno chi abbia potuto fare del male ad Ayala. La realtà sarà ben diversa e Petra sarà la prima a sospettarlo, ma non avrà prove sufficienti per confermare le sue ipotesi.

La governante non avrà nessuna paura ad affrontare Ayala. "Sei stato tu stesso ad architettare tutto", dirà nelle prossime puntate. Naturalmente, Ayala si limiterà a negare, perché saprà bene che nessuno può avere una prova per formulare una simile accusa. Le cose cambieranno molto tempo dopo, quando Lorenzo rivelerà a Martina che Ayala ha assunto da solo la cicuta per poi accusarla e sbarazzarsi di lei.

In preda alla rabbia, la ragazza affronterà il conte che, per tutta risposta, scoppierà a ridere in faccia a Martina per la sua fantasia. A quel punto, Martina e Petra uniranno le proprie forze e provocheranno Ayala, alludendo a un figlio illegittimo. Il conte inizierà a tremare, intuendo che Petra ha rivelato il suo grande segreto a Martina, ma in qualche modo riuscirà a mantenere la sua compostezza. Tutto finirà quando Martina e Petra racconteranno ad Alonso tutto quello che ha combinato Ayala per distruggere la nipote. Le due donne, il marchese e Ayala avranno un confronto senza filtri e, in un primo momento, il conte negherà ogni accusa. Questa volta, però, ci sarà una prova schiacciante contro di lui: Petra consegnerà al marchese una lettera in cui Ayala comunica con l'uomo che gli ha venduto la cicuta.

Il conte inizierà a balbettare delle scuse, ma Alonso sarà irremovibile: dovrà abbandonare immediatamente il palazzo.

I sospetti su Martina e la diagnosi del medico

Nelle puntate in onda in Italia, per Martina sta per arrivare un incubo. Tutto è iniziato con un malore di Ayala durante l'ennesimo litigio. La visita medica non ha riscontrato particolari problemi fisici e per questo è stato ordinato un esame specifico. La diagnosi del medico, all'arrivo dei risultati, ha sorpreso tutti: è stata trovata della cicuta nello stomaco di Ayala. È stato chiaro che qualcuno abbia voluto attentare alla vita del conte, ma chi? I sospetti si sono concentrati subito su Martina, perché tra lei e Ayala i rapporti sono sempre stati pessimi. La ragazza non ha mai approvato la relazione tra sua madre e il conte e questo è stato considerato un movente credibile.