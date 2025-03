Simona chiederà a Catalina di tornare a La Promessa nella puntata di venerdì 7 marzo, perché sua cugina sarà nei guai: "Martina ha bisogno di te, torna prima che sia troppo tardi".

Le anticipazioni rivelano che Martina sarà messa sotto torchio da Lorenzo e Ayala e sarà accusata di aver attentato alla vita del conte. La servitù si schiererà dalla parte della ragazza e Simona chiederà aiuto a Catalina, l'unica che potrebbe trovare le prove per far scagionare Martina.

Il processo a Martina e la disperazione di Margarita

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Martina subirà un processo da parte di tutta la famiglia e sarà disperata.

Tutto avrà inizio quando Maria troverà la cicuta nella sua stanza e questa sarà considerata una prova schiacciante contro di lei. Il primo a sapere tutto sarà Lorenzo che non esiterà a puntare il dito contro Martina per l'avvelenamento di Ayala, destando in pochi secondi l'attenzione del resto dei De Lujan. Alonso inviterà Lorenzo ad abbassare i toni e chiederà a Martina di dare la sua versione dei fatti. La ragazza, tuttavia, si limiterà a dire che non sa perché la cicuta era nella sua stanza. A quel punto Ayala prenderà la parola: "Non ti credevo capace di così tanto odio", dirà a Martina. Margarita interverrà a favore di sua figlia, stupita delle gravi accuse a suo carico, ma Ayala insisterà con decisione: "Ci sono le prove, le mie non sono solo accuse".

Cruz difenderà sua nipote, ma non potrà fare molto contro la determinazione di Ayaya e Lorenzo che daranno per scontato che la ragazza abbia avvelenato il conte. La situazione sarà molto pesante da sopportare, tanto che Margarita perderà i sensi e a quel punto Ayala rincarerà la dose. "Tutto questo è per colpa tua", urlerà a Martina che per disperazione lascerà la stanza.

La grave accusa per Martina

Nella puntata de di venerdì 7 marzo ci sarà una forte discussione a La Promessa. Ayala e Lorenzo accuseranno senza ombra di dubbio Martina di aver attentato alla vita del conte. Alonso e Cruz proveranno a difendere la nipote, mentre Margarita si sentirà divisa tra sua figlia e il suo compagno. L'atmosfera farà percepire anche alla servitù che per Martina non si prospetta nulla di buono e tutti saranno preoccupati per il suo destino.

A questo proposito, Simona si recherà da Catalina per raccontarle quello che sta succedendo a sua cugina. La cuoca chiederà a Catalina di tornare al palazzo per aiutare Martina e capire come mai la bottiglia di cicuta si trovasse nella sua stanza. "Prima che sia troppo tardi", chiederà Simona, "Martina ha bisogno di te".

La diagnosi del medico ha sconvolto tutti

Nelle puntate precedenti, il medico di Ayala ha dichiarato che è stata trovata della cicuta nel suo stomaco e per questo ha rischiato la vita. Il conte ha subito puntato il dito contro Martina, colpevole di avergli sempre messo i bastoni tra le ruote nella sua relazione con Margarita. La ragazza si è difesa e Margarita non ha potuto fare altro che appoggiarla.

Più tardi, però. la cognata di Cruz ha ascoltato una conversazione di Maria e Jana che le ha fatto tornare i sospetti. Le due cameriere hanno parlato della cicuta e del fatto che Martina nei giorni precedenti era interessata alla sostanza che Pia aveva usato per togliersi la vita. Tormentata dal dubbio, Margarita ha messo alle strette Maria e le ha ordinato di perquisire la stanza di Martina.