Maria e Jana lasceranno La Promessa di notte, lontane da occhi indiscreti nella puntata del 20 marzo.

Le anticipazioni rivelano che le due ragazze saranno dirette alla grotta di Pia per sostenerla e restare qualche giorno con lei. Romulo e Jana hanno capito che Petra ha scoperto che la donna è viva e vogliono proteggerla.

Il piano di Romulo e Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana e Romulo faranno di tutto per aiutare Pia, ma il loro piano rischierà di saltare. Tutto inizierà a precipitare quando Maria si alzerà e andrà in cucina per preparare una tisana e nel buio scorgerà Petra con Gregorio.

La ragazza, terrorizzata, tornerà nella sua stanza e metterà in allarme Jana: "Ho visto Petra con Gregorio". La cameriera temerà che la governante possa aver scoperto che Pia è viva, ma non dirà nulla a Maria. Jana correrà da Romulo e gli spiegherà tutta la situazione, raccontando che Petra sospetta dei suoi spostamenti e sicuramente ne ha parlato con Gregorio. Il maggiordomo si renderà conto che non c'è un minuto da perdere ed escogiterà un piano per proteggere Pia e tenere lontano Gregorio dal suo nascondiglio. Conoscendo il carattere espansivo di Maria, Romulo preferirà non rivelarle che Pia è viva e si nasconde in una grotta. Il maggiordomo, con il permesso di Alonso, farà partire Jana e Maria di notte dicendo che dovranno andare a lavorare al palazzo dei duchi, a corto di personale.

Maria non capirà perché deve lasciare La Promessa

Nella puntata della soap di giovedì 20 marzo, Maria sarà costretta a fare in fretta le valigie con Jana senza sapere a cosa andrà incontro. Jana chiederà alla sua amica di fidarsi di lei e lascerà il palazzo per raggiungere la grotta di Pia. Le due ragazze saranno in missione segreta e dovranno restare con la ex governante fino a quando le acque non si saranno calmate.

Se Jana fosse tornata da Pia durante il giorno a portare il necessario per vivere, infatti, Petra l'avrebbe senz'altro seguita. Maria verrà a sapere che la ex governate è viva solo quando arriverà alla grotta e sarà emozionata nel riabbracciarla.

Petra e Gregorio hanno capito tutto

Nelle puntate precedenti, Petra ha espresso a Gregorio il dubbio che Pia fosse viva e Jana la stesse aiutando.

La governante, infatti, ha notato che la cameriera spesso si allontana dal palazzo senza il suo permesso. Gregorio ha ascoltato con attenzione i sospetti di Petra e ha promesso che avrebbe trovato le prove che cercavano. Dopo qualche giorno, l'uomo è tornato dalla governante e le ha confermato i suoi sospetti: "La tomba di Pia è vuota". Adesso Gregorio e Petra hanno la certezza che la donna si stia nascondendo da qualche parte e devono solo scoprire dove. Jana, Alonso e Romulo sono gli unici che conoscono la verità su Pia e hanno dovuto recitare con tutti. Per il maggiordomo non è stato facile ascoltare il pianto di Ricardo per la morte della sua amata senza potergli dire che in realtà la donna stava bene.