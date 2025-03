Brutte notizie in arrivo per Martina che, nelle puntate della soap tv La Promessa in onda dal 16 al 22 marzo verrà aggredita in sanatorio dalla sua compagna di stanza Juana. Per la nipote di Alonso non sarà semplice la permanenza in clinica mentre alla tenuta, a sorpresa, faranno ritorno Manuel e Curro.

Martina aggredita in sanatorio dalla compagna di stanza

La nuova settimana di programmazione vedrà al centro delle vicende Martina, la nipote di Alonso fatta rinchiudere in sanatorio per volere del conte Ayala. Martina non se la passerà bene ma penserà erroneamente di aver trovato un'amica nella sua compagna di stanza Juana.

Quest'ultima le darà dei consigli per sopravvivere meglio in clinica e le farà credere di poter corrompere la guardia per far avere sue notizie all'esterno.

Convinta di questo, Martina scriverà una lettera a Curro e per farla recapitare consegnerà a Juana il braccialetto che il ragazzo le aveva regalato tempo addietro e che servirà per corrompere il guardiano.

Peccato che il tutto sia solo un inganno. Martina lo scoprirà molto presto quando noterà che il braccialetto di Curro Juana lo terrà tutto per sé.

Non paga aggredirà persino Martina fino ad arrivare quasi ad ucciderla.

Manuel e Curro tornano dalla guerra: puntate dal 16 al 22 marzo

Juana riuscirà poi a capovolgere la verità dei fatti facendo credere al personale sanitario che è stata Martina ad aggredire lei e non viceversa.

La notizia dell'aggressione arriverà anche a La Promessa preoccupando tutti.

Poco dopo, giungerà alla tenuta una visita del tutto inaspettata: Manuel e Curro entreranno nel salone lasciando i presenti a bocca aperta, visto che nessuno aveva preannunciato il loro ritorno a casa.

Jana e Maria Fernandez nel frattempo, saranno mandate da Romulo e Alonso a stare per qualche giorno nella grotta insieme a Pia.

Questo perché Gregorio sarà sempre più vicino a scoprire che la moglie è ancora viva.

Catalina e Adriano invece, si avvicineranno sempre più e tra i due ci saranno dei momenti di passione dopo una cena romantica. La giovane non sa ancora che il fratello Manuel è tornato dalla guerra.

Buoni ascolti per la Promessa nella fascia preserale di Rete 4

La Promessa continua ad appassionare il pubblico di Rete 4 che segue le vicende di Jana e Manuel nella fascia preserale che va dalle 19:35 alle 20:30 circa.

La soap va in onda tutti i giorni della settimana compresa la domenica, riuscendo a conquistare una media del 4,5% di share con picchi anche del 5%.

Buoni ascolti anche per le puntate in replica, trasmesse su Rete 4 la mattina dalle 7 alle 7:30 e che raggiungono quasi il 3% di share.