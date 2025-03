Cruz sorprenderà Catalina con Adriano a La Promessa e andrà su tutte le furie offendendo il ragazzo nella puntata di venerdì 14 marzo: "Qui vivono persone, non mucche", dirà.

Le anticipazioni rivelano che l'atteggiamento di Cruz farà infuriare Catalina e nascerà una durissima discussione. "Lei è una vipera che ha avvelenato tutti", dirà Catalina a Cruz che le rinfaccerà di averla salvata dall'essere un'orfana.

Catalina e Adriano si incontrano a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la partenza di Martina che sarà portata in manicomio in piena notte lascerà tutti sconvolti.

Nessuno, infatti, avrà la possibilità di aiutare la ragazza e neanche di salutarla. Cruz sarà molto dura con Margarita: "Sei una pessima madre", accuserà facendo leva sul suo senso di colpa. Tutta la famiglia De Ljuan si renderà conto che ormai non c'è più nulla da fare per la povera ragazza. A soffrire molto per questa situazione sarà soprattutto Catalina che era tornata a casa proprio per aiutare Martina. La marchesina incontrerà Adriano al palazzo e gli spiegherà la situazione quasi in lacrime: "Ho fallito", dirà Catalina al mezzadro che proverà inutilmente ad incoraggiarla. "L'hanno portata via questa notte, non ho potuto fare niente per lei", continuerà ancora Catalina, "Ieri ho provato a consolarla".

Adriano sarà molto dispiaciuto per Catalina e la abbraccerà, ma in quel momento arriverà Cruz che vedendo il mezzadro in casa sua sarà sconvolta. "Chi è questo ladro e cosa ci fa qui?" chiederà la marchesa indignata. Cruz rimprovererà Catalina: "Ti sembra un comportamento decoroso?", ma poi la sua attenzione si sposterà su Adriano.

Il mezzadro proverà a giustificarsi, dicendo che non stava facendo nulla di male, ma Cruz lo interromperà subito. "Qui vivono persone, non mucche e maiali", gli dirà sottolineando la differenza sociale che c'è tra loro.

Lo scontro tra Catalina e Cruz

Nella puntata di venerdì 14 marzo a La Promessa ci sarà un duro scontro tra Cruz e Catalina.

La marchesa offenderà Adriano che le dirà che stava solo consolando Catalina in un momento difficile. Cruz sarà molto dura con la figlia di Alonso, ma la ragazza non si lascerà umiliare. "Io invito al palazzo chi voglio, è anche casa mia", preciserà Catalina con rabbia, ma Cruz non si scomporrà. La marchesa ricorderà alla ragazza che lei ha sposato suo padre e l'ha salvata dall'essere orfana. Catalina sarà ancora più infastidita dalle parole di Cruz e reagirà: "Lei è stata una vipera che ha avvelenato tutti", dirà, ma non avrà l'ultima parola. La marchesa tirerà fuori il passato e dirà a Catalina che Pelayo stava per infangare il nome di tutta la famiglia.

I pessimi rapporti tra Cruz e Catalina

I rapporti tra Cruz e Catalina sono sempre stati pessimi, ma negli ultimi tempi si sono inaspriti. La ragazza, infatti, ha scoperto che i soldi del contrabbando di Pelayo erano finiti nelle mani di Cruz. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e da quel momento Catalina ha lasciato il suo fidanzato e si è trasferita nell'hangar. La ragazza ha spiegato a tutti che sarebbe tornata al palazzo solo quando e se Cruz le avrebbe chiesto scusa. Catalina ha fatto un'eccezione solo perché Martina stava vivendo un momento terribile e voleva aiutarla ad evitare il manicomio. Adesso, però, la ragazza è stata portata in sanatorio e Catalina non ha più motivo di restare a La Promessa.