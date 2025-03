Una nuova partenza sarà al centro delle puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4. Le trame spagnole della soap opera rivelano che Salvador accetterà un lavoro fuori dal marchesato de Lujan in seguito all'annullamento del suo matrimonio con Maria.

Maria non appare convinta di sposare Salvador

Tutto inizierà quando Maria non apparirà per nulla convinta di diventare la moglie di Salvador e ne farà parola con Jana. Dubbi che aumenteranno quando la domestica si dimenticherà di parlare con il sacerdote del paese sulla possibile data delle sue nozze.

Jana metterà l'amica con le spalle al muro. Maria ammetterà di non sentire le farfalle nello stomaco per l'imminente matrimonio con Salvador. La donna dirà di essere ancora innamorata del valletto, anche se si sentirà oppressa dall'accelerazione delle loro nozze. Maria, a questo punto, troverà il coraggio di parlare delle sue paure con Salvador, che a sua volta le confiderà un segreto che nascondeva da tempo.

Salvador accetta un lavoro fuori dal marchesato de Lujan

Il ragazzo ammetterà di aver ricevuto un'allettante proposta di lavoro lontana dal marchesato de Lujan. Un'offerta molto vantaggiosa visto che diventerebbe il capo dei valletti con la possibilità di diventare poi maggiordomo. Salvador racconterà a Maria di averle chiesto di diventare sua moglie per avere una scusa per non accettare il nuovo impiego.

La confessione darà il via a un colpo di scena: il giovane accetterà di andare a lavorare lontano da La Promessa, invitando Maria a raggiungerlo quando avrà messo insieme i soldi per garantirle un futuro e una casa. Il loro matrimonio verrà quindi rimandato a data da destinarsi. Salvador comunicherà la sua decisione a Romulo, che informerà a sua volta Ricardo, dovendo cercare in tutta fretta un suo sostituto.

Riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti de La Promessa, andati in onda a inizio marzo su Rete 4, Simona ha informato Catalina che Martina ha bisogno del suo aiuto in seguito alle pesanti accuse mosse contro di lei da Ayala. La marchesina ha accettato di fare ritorno alla tenuta, lasciando Cruz senza parole. La marchesa non è apparsa felice di avere Catalina tra i piedi ma non ha potuto fare nulla per mandarla via.

Allo stesso tempo, la giovane ha dichiarato di voler dare tutto il suo sostegno a Martina.

Alonso ha proposto a Catalina e Cruz una tregua per aiutare Martina. Le due donne hanno accettato, considerandola però solo una soluzione temporanea. Petra ha approfittato di questa situazione per tenere in pugno la servitù ma soprattutto sorvegliare Jana.