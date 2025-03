È polemica per la scelta dell'Icon Club di Campoverde (in provincia di Latina) di avere il modello e dj Alessandro Basciano come special guest di questo sabato 8 marzo, in occasione della Festa della donna. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso disappunto in un post pubblicato sul suo profilo X, scrivendo con sarcasmo: "Buona festa della donna in anticipo!".

Selvaggia Lucarelli contro l'invito di un locale ad Alessandro Basciano

Già da qualche giorno l'Icon Club ha organizzato e pubblicizzato per questo sabato 8 marzo. Il locale ha fatto anche un post sul proprio profilo Instagram ufficiale con la didascalia "Una notte speciale per celebrare tutte le donne", annunciando la presenza di Alessandro Basciano.

La decisione di far partecipare proprio il modello a un evento per la Festa della donna sta però facendo molto discutere e ha sollevato varie polemiche, visto il procedimento giudiziario che Basciano ha in corso con la sua ex Sophie Codegoni. Il giudice ha, infatti, stabilito per lui il divieto di avvicinamento (al momento sospeso) alla ragazza.

A esprimere una critica per questa scelta del locale in provincia di Latina è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha trovato l'invito fatto al dj ligure fuori luogo.

Il post social di Selvaggia Lucarelli è stato commentato da centinaia di persone che criticano la scelta fatta dal locale. Tra i tanti c'è chi parla di cattivo gusto, chi di scarsa sensibilità nei confronti di un tema così delicato, chi di mancanza di rispetto verso le donne e i loro diritti.

In tantissime poi si sono chieste quale donna potrebbe partecipare all'evento.

Buona Festa delle donne in anticipo! pic.twitter.com/3UDTEKPpxP — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 5, 2025

La situazione giudiziaria del dj ligure

Proprio ieri, venerdì 7 marzo, Alessandro Basciano, tramite il difensore Leonardo D'Erasmo, ha presentato ricorso in Cassazione contro la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna Sophie Codegoni, disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio.

L'uomo, arrestato a novembre con l'accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata influencer, era stato scarcerato poco più di 24 ore dopo. Una decisione che i pm avevano impugnato davanti al Riesame chiedendo gli arresti domiciliari.

Basciano, secondo i giudici, non avrebbe dato alcuna prova di aver capito il grave disvalore del proprio comportamento e anche per questo avevano deciso di disporre nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla sua ex a meno di 500 metri.