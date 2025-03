Nella puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 6 marzo su Rete 4 alle 9:45 Theo cerca il modo giusto per sorprendere Lale, mentre Julian accelera i preparativi del matrimonio con Eleni tenendole nascosto un'importante verità. Intanto Nicole dovrà affrontare sentimenti contrastanti verso Michael.

Theo e il romanticismo per Lale: un'idea rischiosa

Theo desidera regalare a Lale un gesto romantico per dimostrarle quanto tiene a lei, ma teme di sbagliare e di non essere all’altezza delle aspettative. Su consiglio di Erik decide di osare, convinto che una grande dimostrazione d'affetto sia la scelta migliore.

Tuttavia non sa che Lale non è affatto attratta da gesti troppo romantici. Il rischio che la sua sorpresa non venga apprezzata è alto ma Theo, ignaro di tutto, si lancia con entusiasmo nella sua iniziativa.

Julian anticipa le nozze con Eleni, Leander lotta con i suoi sentimenti

Leander è determinato a partire per l’Africa, ma fatica a scrivere una lettera d’addio a Eleni senza trasformarla in una dichiarazione d’amore. Alla fine decide di non lasciarle alcun messaggio e di partire senza un vero addio. Nel frattempo Julian porta avanti i preparativi per il matrimonio con Eleni, consapevole che la ragazza non sa nulla della partenza di Leander. Per paura che possa cambiare idea decide di anticipare la data delle nozze, sperando che il vincolo matrimoniale la leghi definitivamente a lui.

Nicole e Michael: un flirt inaspettato

Nicole cerca di reprimere i suoi sentimenti per Michael, convinta di non voler iniziare una nuova relazione dopo Robert. Inoltre il suo passato sentimentale le ha lasciato ferite difficili da rimarginare. Tuttavia Helene scopre ciò che Nicole prova e si trova in una posizione delicata, dovendo mantenere il segreto.

Intanto Nicole si lascia andare e flirta con Michael durante una serata in cui l’alcol gioca un ruolo determinante. Il mattino successivo però non ricorda nulla di quanto accaduto e si scusa con il medico, cercando di minimizzare l’accaduto. Nonostante ciò si rende conto che i suoi sentimenti per lui potrebbero essere più profondi di quanto pensasse.

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore

Nelle puntate precedenti Michael e Alexandra hanno supportato Erik durante l’operazione di Yvonne, che si è sottoposta a un delicato intervento per rimuovere una massa tumorale. Erik, sopraffatto dall’ansia, ha trovato conforto in Alexandra. Più tardi Michael si è recato al caffè per partecipare alla festa organizzata da Nicole. Complice l’alcol, la donna si è lasciata andare completamente con il medico. Il mattino successivo tuttavia Nicole si è sentita in imbarazzo per il suo comportamento ed ha deciso di mantenere con Michael solo un rapporto platonico.