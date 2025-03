Yesim sarà rilasciata nella puntata di Tradimento di domenica 16 marzo, ma Tarik dovrà pagare 2 milioni e mezzo di lire turche, e non ne sarà affatto felice.

Le anticipazioni rivelano che Tarik riaccompagnerà Yesim da Oyku e le rinfaccerà la grande somma di denaro spesa per colpa dei suoi errori. Nel frattempo, Guzide rischierà ancora il suo lavoro a causa di una segnalazione all'Ordine degli Avvocati. Questa volta, però, la donna capirà subito che c'è lo zampino di Tarik e riuscirà a dimostrare l'imbroglio con una diretta social.

I giorni in carcere di Yesim

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum sorprenderà Tarik con una ragazza più giovane di lei e ne sarà sconvolta. Le fotografie di Yenersoy finiranno nelle mani di Elmas, che invierà tutto ai giornali scandalistici per screditare ulteriormente Tarik. Nel frattempo, Yesim passerà dei giorni difficili dopo l'arresto, perché il giudice la tratterrà in carcere fino al processo. Per la donna sarà complicato adattarsi alla vita in cella, perché le detenute non la accoglieranno nel migliore dei modi. Il giorno dell'udienza, Yesim sarà in ansia, ma a difenderla in aula ci sarà Tarik, che farà di tutto per convincere il giudice della sua innocenza. Yenersoy spiegherà che non ci sono prove concrete per il delitto di cui è accusata Yesim e i suoi cattivi rapporti con Burcu non sono sufficienti a incolparla.

Tarik chiederà l'assoluzione piena per la sua compagna, ma la corte non sarà così clemente. Il giudice confermerà l'imputazione per omicidio premeditato e fisserà la cauzione a 2 milioni e mezzo di lire turche. Yesim sarà soddisfatta, ma Tarik non sarà affatto felice di spendere una cifra così consistente per liberare la donna.

Yenersoy non potrà tirarsi indietro e pagherà in cambio della libertà di Yesim, giurando che si vendicherà presto.

Guzide rischierà anche l'avvocatura

Nella puntata di Tradimento di domenica 16 marzo, Tarik andrà a prendere Yesim dal carcere e la accompagnerà alla villa da Oyku e Ilknur. Sarà molto arrabbiato: "Sfortunatamente sei la madre di mia figlia, ho dovuto pagare 2 milioni e mezzo per te".

Yesim chiederà dei soldi a Tarik perché dovrà fare la spesa e lui glieli concederà a fatica. Nel frattempo, Guzide riceverà una chiamata da parte del vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati che la avvertirà di una segnalazione su di lei. La donna capirà subito che c'è lo zampino di Tarik e non si lascerà trovare impreparata. Guzide si recherà da Ismet, l'amministratore delegato che l'aveva assunta per un appalto e avvierà una diretta. La donna riuscirà a rendere pubblica la cospirazione contro di lei, dando scacco matto a Tarik.

Gli altri colpi bassi di Tarik contro Guzide

Nelle puntate precedenti, Tarik ha già agito per rovinare la vita a sua moglie, ma ha anche promesso che non si sarebbe fermato fino al crollo totale.

Yenersoy ha denunciato Guzide per corruzione facendola licenziare, ma questo non gli è bastato. Dopo aver costretto sua moglie a rinunciare alla toga da giudice, Tarik si è spinto ben oltre. Guzide è stata sfrattata dalla villa perché suo marito ha venduto l'immobile sfruttando una vecchia procura. La protagonista ha accusato i vari colpi ma non si è mai arresa, anche perché dalla sua parte ha l'affetto degli amici e della famiglia che la sostengono senza riserve. Guzide ha avviato un suo studio legale, ma anche qui Tarik sta cercando di metterle i bastoni tra le ruote.