Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik si macchierà di omicidio. Dopo che il suo complice Korkmaz gli chiederà un cospicuo risarcimento di 100.000 dollari, Tarik perderà il controllo e lo ucciderà a sangue freddo. Convinto di non essere stato visto da nessuno, non immaginerà che Yeşim ha assistito a tutta la scena e, con il suo telefono, ha ripreso l’intero omicidio. Ora la donna ha in mano una prova schiacciante e non esiterà a usarla per ricattarlo.

Yeşim affronta la povertà e trova lavoro in un negozio

Yeşim dovrà darsi da fare se non vorrà vivere in totale povertà, anche perché Tarik non avrà intenzione di darle nemmeno una lira.

In più, per essere ancora più vendicativo, le porterà via Öykü. Se non fosse per la zia Ilknur, Yeşim sarebbe completamente sola, ma non potrà contare sulle risorse finanziarie della zia, visto che anche lei è piena di debiti.

Così Yeşim si cercherà un lavoro e verrà assunta in un negozio di abbigliamento maschile. Lavorare lì non sarà per niente facile: i clienti saranno molto lascivi nei suoi confronti, visto che vedranno che è una bella donna, e, giustamente, si lamenterà di continuo.

Yeşim scopre un segreto su Tarik grazie a un cliente misterioso

Questo lavoro inizierà a rivelarsi interessante quando un giorno in negozio entrerà un cliente, un certo Korkmaz, che al telefono si lamenterà di Tarik Yenersoy.

Yeşim sentirà tutte le sue lamentele, ma farà finta di niente. La situazione peggiorerà quando Korkmaz lascerà il negozio e si recherà in ufficio, dove la polizia lo attenderà all’esterno.

Capirà che Tarik l'ha messo nei guai, così scapperà via e si rifugerà nel negozio in cui lavora Yeşim. L'uomo telefonerà a Tarik e gli dirà che ha urgentemente bisogno di vederlo.

"Fatti trovare alle 22 a Otağtepe", gli dirà. Yeşim immagazzinerà questa informazione e penserà di usarla a suo favore.

Yeşim scopre l’omicidio di Tarik e registra tutto

Nel frattempo, arriveranno le 22 e Tarik si presenterà all'appuntamento con Korkmaz. Tra i due ci sarà un diverbio abbastanza acceso, in cui Korkmaz dirà a Tarik che gli ha rovinato la vita.

Per tale motivo, pretenderà che Tarik lo risarcisca con 100.000 dollari: se non lo farà, parlerà con la polizia e svelerà tutto. A quel punto, Tarik tirerà fuori una pistola e lo minaccerà, ma Korkmaz non sembrerà avere paura di lui: "Non saresti mai capace di spararmi, perché sei un codardo".

A Tarik non piacerà quel tono di sfida, al punto che premerà il grilletto e ucciderà Korkmaz. Quando andrà via con la sua macchina, si vedrà che quella scena ha avuto uno spettatore, anzi, una spettatrice. Yeşim ha visto tutto e ha filmato l'intera scena con il suo smartphone, sicuramente la userà a suo vantaggio, visto che Tarik non le fa vedere la figlia da mesi.