Perché Oylum sposerà Behram? Lo si scoprirà nelle prossime puntate di Tradimento grazie a un flashback. Sarà costretta a diventare sua moglie perché Behram la minaccerà: se non convolerà a nozze con lui, ordinerà a uno dei suoi uomini di uccidere il suo ex fidanzato Tolga.

Oylum pronta a fuggire in America, ma Behram la ferma prima della partenza

Con l'aiuto della madre, Oylum sarà pronta a partire per l'America per ricostruirsi una nuova vita lontana da Behram. Anche se aspetta un bambino da lui, non avrà nessuna intenzione di stargli accanto, così Güzide le consiglierà di trasferirsi in America, di partorire lì e di intraprendere un nuovo percorso universitario.

Tutto sembrerà andare per il meglio: sarà Güzide ad accompagnare Oylum in aeroporto, ma quando si allontanerà un attimo per sbrigare una commissione, la figlia sparirà nel nulla. Solo dopo pochi istanti riceverà una telefonata da Oylum: "Mamma, non vado più in America, sposo Behram".

Güzide blocca le nozze di Oylum, ma lei decide di restare

Tutti saranno alla ricerca disperata di Oylum. Da Güzide, passando per Tarik, fino ad arrivare a Mualla, la madre di Behram. Sarà proprio quest'ultima a scoprire dove Behram ha portato Oylum: in una loro dimora che si trova a Gaziantep.

Güzide bloccherà la cerimonia e arriverà con la polizia. Implorerà la figlia di tornare a casa insieme a lei, ma Oylum le dirà: "Mamma, io resto, voglio sposare Behram".

Güzide non crederà a ciò che sta dicendo Oylum, ma non potrà opporsi alla sua scelta, così le consentirà di sposare Behram, ma non vorrà assistere al matrimonio. Oylum non sarà per niente felice durante le nozze, la vena malinconica non abbandonerà il suo viso e si scoprirà il perché della sua tristezza grazie a un flashback.

Oylum obbligata a diventare la moglie di Behram

Si tornerà indietro di 24 ore, al momento in cui Behram si è recato in aeroporto per prendere Oylum. La ragazza si è totalmente opposta al matrimonio con Behram. "Vattene via, lasciami in pace, altrimenti mi metto a urlare", gli ha detto. Behram non si è fatto scoraggiare dalle parole di Oylum e ha avviato una videochiamata con uno dei suoi uomini che si trovava fuori dalla casa di Tolga.

"Il signor Tolga è qui fuori che sta facendo colazione", dirà l'uomo. Poi Behram passerà alle minacce: "Se non diventi mia moglie, faccio uccidere Tolga". Oylum non gli darà retta: "Non credo alle tue parole, tu stai solo bluffando". Allora Behram le mostrerà lo schermo del suo telefono, dove si intravede uno dei suoi uomini puntare la pistola contro Tolga. Oylum inizierà ad avere paura, anche perché l'uomo sparerà un colpo, sfiorando Tolga, così accetterà di sposare Behram.