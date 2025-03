Tarik userà il telefono di Sezai per scrivere a Guzide e fingere di essere lui nella puntata di Tradimento in onda martedì 18 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Guzide attenderà notizie da Sezai che le aveva promesso un messaggio appena atterrato in Canada. La donna riceverà il messaggio, ignara che il suo amico si trova in carcere. Nel frattempo, Yesim e Ilknur staranno al buio e al freddo alla villa, perché Guzide farà staccare tutte le utenze dopo aver perso la villa. Tarik sarà chiamato a risolvere il problema, ma l'uomo spiegherà di non essere l'intestatario della villa che risulta a nome di un suo cliente.

L'arresto di Sezai e il messaggio a Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide saluterà Sezai in partenza per il Canada e attenderà un suo messaggio. La donna non immaginerà che il suo amico è stato arrestato poco prima di andare in aeroporto e Tarik gli ha rubato il telefono. Guzide sarà convinta che appena Sezai arriverà a destinazione le scriverà come le aveva promesso, ma le cose andranno diversamente. Tarik, reduce dal rapimento da parte di Tahir, arriverà alla sua macchina e prenderà il telefono di Sezai. L'uomo vedrà i messaggi di Guzide: "Sei arrivato? Come ti ha accolto tua figlia?" e penserà di rispondere fingendosi Sezai. Guzide sarà felice di ricevere notizie dall'uomo e leggerà subito a Nazan il suo messaggio.

"Non c'è molto campo, se non riesco a scriverti non preoccuparti, va tutto bene". In questo modo, Tarik continuerà a far credere a Guzide che Sezai sia in Canada e le impedirà di cercarlo. Nazan sarà felice per la sua amica e la inviterà a stare più tranquilla adesso che lo ha sentito. Leggere le risposte affettuose e premurose di Guzide per Sezai farà andare su tutte le furie Tarik che prometterà ancora vendetta nei confronti dell'uomo.

Yesim e Ilknur al freddo e al buio

Nella puntata di Tradimento di martedì 18 marzo, Yesim e la zia Ilknur saranno in forte disagio alla villa. La corrente elettrica e il gas, infatti, risulteranno staccati e loro saranno al buio e al freddo. Appena arrivato in ufficio, Tarik riceverà la telefonata di Yesim che si lamenterà per la situazione in casa e lo pregherà di fare qualcosa per riavere la corrente elettrica e il gas.

"Guzide ha interrotto tutte le utenze e stiamo morendo di freddo", dirà Yesim a Tarik che solo in quel momento dirà che la casa è intestata a un suo cliente. Nel frattempo Selin andrà a trovare Oylum che non si fa più sentire con lei da qualche giorno. La figlia di Guzide sarà molto fredda e accuserà la sua amica di essere interessata a Tolga ma lei negherà.

L'iniziativa di Guzide e la speranza di Sezai

Nelle puntate precedenti, Guzide ha deciso di aiutare Sezai a fare pace con il suo passato. La donna ha cercato sua figlia Ipek e le ha scritto una mail. La ragazza ha risposto alle parole di Guzide in modo distaccato, ma non ostile e questo ha dato la speranza di un ricongiungimento con Sezai. Dopo aver parlato a lungo con Guzide, l'uomo ha deciso di partire per in Canada e affrontare sua figlia.

Sezai, tuttavia, non ha mai preso l'aereo perché è stato arrestato in autostrada, all'insaputa di Guzide. Dietro l'arresto c'è lo zampino di Tarik che ha usato le firme di Sezai per incastrarlo e farlo figurare come il capo di una pericolosa organizzazione criminale.