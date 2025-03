Nelle prossime puntate di Tradimento, l'idea di Yeşim di raccontare in tv tutti gli inganni che ha subito per colpa di Tarik finirà per ritorcersi contro di lei. Tarik giocherà la sua mossa: invierà alla redazione del programma delle foto in cui Yeşim è in compagnia di un altro uomo. Improvvisamente, il pubblico non sarà più dalla sua parte e le cose per lei inizieranno a mettersi male, tanto che sarà costretta a lasciare il programma.

Dilek ricatta Tarik usando Yeşim

Dilek vorrà estorcere dei soldi a Tarik, così penserà bene di usare Yeşim per farlo.

Con l'inganno l'attirerà nell'albergo in cui alloggia Tarik, facendole credere che se si presenterà potrà vedere sua figlia Öykü. In realtà, Yeşim verrà narcotizzata, svestita e messa in un letto con un uomo, ma giusto per scattare alcune fotografie per far credere a Tarik che la madre di sua figlia abbia un amante.

Queste foto verranno inviate a Tarik e gli verrà chiesto del denaro: se non vuole che finiscano online, deve dare una cospicua somma di denaro. Tarik cercherà di proteggere la madre di sua figlia, dando i soldi richiesti, ma non vorrà più vederla intorno, arrivando a chiedere un ordine restrittivo per tenerla lontana dalla bambina.

Yeşim racconta la verità su Tarik in tv

Non riuscendo ad avvicinarsi alla figlia, Yeşim penserà bene di incastrare Tarik, rivelando in tv tutti gli inganni che ha subito a causa sua.

Per Yeşim ci sarà un'ovazione, i social saranno tutti dalla sua parte: come può un uomo così cattivo tenere una madre lontano dalla propria figlia.

Yeşim sarà soddisfatta del risultato, tanto che verrà nuovamente invitata in studio per parlare della sua vicenda. Nel giro di poco, però, il vento cambierà e non sarà più a suo favore.

Yeşim travolta dalle accuse di Vedat, Tarik e Oltan

Il primo ad andare contro Yeşim sarà Vedat, il marito di Burcu, che l'accuserà di essere stata lei a uccidere la moglie, nonostante anche la polizia creda che la donna si sia tolta la vita. Tuttavia, questo non sarà l'unico problema, perché la conduttrice dirà di aver ricevuto da Tarik delle foto che riguardano Yeşim, ma che non può mostrarle in maniera nitida perché sono abbastanza scabrose.

Nonostante siano offuscate, si vede chiaramente che Yeşim è a letto con un uomo, quelle che Dilek ha mandato a Tarik. Già da lì partiranno le urla di disapprovazione del pubblico presente in studio. Successivamente, verrà mostrato un altro video in cui si vede Yeşim entrare in una camera d'albergo con un uomo che non è Tarik. La redazione ha ricevuto questo video da Oltan, che dal suo ufficio si divertirà a vedere Yeşim disperata. Per lei finirà il momento di gloria e non le resterà che andarsene via.