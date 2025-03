Yesim brucerà i libri di Guzide davanti ai suoi occhi nella puntata di Tradimento in onda lunedì 10 marzo e tra le due donne ci sarà uno scontro fisico.

Le anticipazioni rivelano che Guzide telefonerà a Yesim per andare a riprendersi i libri lasciati alla villa. La compagna di Tarik si vendicherà di lei distruggendo i preziosi ricordi tra le fiamme mentre Guzide sarà disperata. In preda alla rabbia, la giudice proverà a far cadere Yesim nel fuoco, ma alla fine non ci riuscirà.

La rabbia di Yesim per l'avarizia di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim diventerà la nuova padrona della villa di Guzide, Quest'ultima si trasferirà in uno degli appartamenti che Behram metterà a disposizione della famiglia per tutto il tempo necessario.

Guzide chiederà a Zeynep di telefonare a Yesim per avvertirla che di lì a poco andranno a riprendersi i libri che la signora ha lasciato alla villa. Yesim si divertirà a provocare Guzide, dicendo che in quel momento ha da fare e interromperà la comunicazione. La zia Ilknur rimprovererà Yesim dicendole di ridare i libri alla sua rivale e non iniziare un'altra guerra. La donna si convincerà e dirà a Guzide che potrà andare alla villa per riprendersi quello che è suo. Zeynep e la sua signora si metteranno in macchina, mentre Yesim inizierà a svuotare le librerie e a strappare con rabbia i libri di Guzide. La donna maledirà Tarik e sfogherà sui volumi tutta la sua rabbia perché nonostante abbia la villa vive in povertà.

Yesim raccoglierà i libri in uno scatolone e li porterà in giardino per impedire a Guzide di entrare in casa. Quando Zeynep e la signora arriveranno, troveranno una brutta sorpresa.

Yesim e Guzide arriveranno allo scontro fisico

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 10 marzo, Yesim darà fuoco ai libri di Guzide in giardino.

La donna sarà disperata nel vedere tutti i suoi preziosi ricordi bruciare, ma Yesim continuerà a infierire. "Ti sei divertita a bruciare la nostra macchina?" dirà a Guzide che perderà la pazienza. Le due donne arriveranno alle mani e la madre di Ozan prenderà con forza Yesim per spingerla sul fuoco. La zia Ilknur sarà pronta ad aiutare sua nipote, ma Guzide sarà fuori di sé dalla rabbia e urlerà fino a quando Yesim e sua zia non entreranno in casa.

Zeynep spegnerà il fuoco usando l'acqua, ma quasi tutti i libri saranno ormai distrutti dalle fiamme. Guzide farà una videochiamata a Tarik per mostrargli cosa ha combinato Yesim, ma l'uomo non sarà per nulla comprensivo. "Se erano così importanti dovevi portarli subito con te", si limiterà a rispondere.

La vendetta di Tarik contro Guzide

Nelle puntate precedenti, Tarik ha più volte chiesto a Guzide di rinunciare alla difesa di Elmas, ma non è stato ascoltato. L'avvocato di Guzide è decisa a rovinare Tarik sottraendo il suo patrimonio fino all'ultimo centesimo. Tarik ha subito capito che Elmas è molto pericolosa per lui, perché ha già fatto congelare il conto da 5 milioni di euro oltre a sequestrare i suoi terreni. Yenersoy è furioso con Guzide che non ha voluto ascoltarlo e per vendicarsi di lei ha venduto la villa di famiglia e alcune proprietà di sua moglie sfruttando una delega fatta tempo prima.