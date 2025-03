Ozan turberà Oylum con un aut aut nella puntata di Tradimento in onda martedì 11 marzo: "Se resti con Tolga io non ci sarò più per te" dirà il ragazzo a sua sorella.

Le anticipazioni rivelano che Oylum scoppierà a piangere tra le braccia d Guzide che non approverà la severità di Ozan.

Nel frattempo, Umit stringerà un accordo con Yesim e la ricatterà: se lei non lo farà lavorare al laboratorio della villa, lui dirà a Tarik che Yesim l'ha truffato. Tarik scoprirà infine che Nihal lo ha preso in giro perché la sorprenderà in un hotel di lusso con il marito e sua figlia.

L'uomo farà portare via Nihal e minaccerà di farla finire in carcere per averlo truffato. Nel frattempo, Tarik prenderà uno spazzolino da denti della bambina per farlo analizzare.

I sensi di colpa di Tolga per Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sarà in pena per Oltan, in gravi condizioni per averlo salvato facendogli da scudo in un agguato. Il ragazzo non farà che pensare a suo padre e Oylum cercherà di stargli accanto, assicurandogli che dopo l'operazione Oltan si riprenderà.

Tolga sarà freddo con Oylum, anche perché stava per rinunciare a suo padre proprio per essere accettato dalla famiglia di Guzide. Il ragazzo, infatti, dirà a Oylum di dire a sua madre che gli dispiace per l'agguato al ristorante e quando lei lo inviterà a parlare con Guzide di persona lui lascerà intendere che non lo farà.

Behram, nascosto in un angolo, ascolterà e vedrà tutta la scena. La ragazza tornerà a casa in preda alla disperazione e riporterà alla mente i terribili momenti della sparatoria.

Nel frattempo, in cantiere, Mesut racconterà a Ozan che Oltan è stato colpito da un'arma da fuoco per difendere suo figlio e aggiungerà che Oylum e Guzide erano presenti alla scena.

Il ragazzo sarà sconvolto e correrà a casa dove troverà Oylum e Guzide parlare di Tolga. La giudice dirà a sua figlia che le dispiace averle dato problemi con il suo fidanzato, Ozan invece entrerà nella stanza in preda alla rabbia e sarà molto chiaro con sua sorella: "Se resti con Tolga, io non ci sarò più per te". Oylum scoppierà a piangere tra le braccia di sua madre per la scelta crudele che dovrà operare, ma Guzide la farà calmare e andrà a parlare con Ozan.

La donna farà capire a suo figlio che sta sbagliando e lo inviterà a riflettere sui suoi errori prima di giudicare gli altri.

Il ricatto e l'accordo di Umit con Yesim

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 11 marzo, Umit sfrutterà inoltre a suo vantaggio il guaio in cui Yesim si è cacciata. Il fratello di Guzide dirà a Yesim che ha filmato il suo accordo con Nihal alle spalle di Tarik per fargli credere che ha una figlia.

Umit ricatterà Yesim e raggiungerà un accordo con lei: lui tacerà sulla questione e lei in cambio gli permetterà di continuare a lavorare nel laboratorio in villa.

Nel frattempo, Tarik vedrà Nihal, sua figlia e suo marito nell'albergo in cui soggiorna e capirà di essere stato imbrogliato.

L'uomo ordinerà un'irruzione nella stanza di Nihal e della sua famiglia mentre lui ruberà uno spazzolino della bambina per avere la certezza di non essere suo padre. "Marcirai in galera", urlerà alla donna quando la porteranno via.

L'agguato che ha cambiato tutto per Oylum e Tolga

Nelle puntate precedenti, Tolga e Oylum stavano progettando una vita insieme ed erano pronti al matrimonio.

Per essere accettato totalmente in famiglia, Tolga ha pensato di proporre a Oylum un pranzo con i rispettivi genitori. In questa occasione, Tolga avrebbe dovuto rinnegare Oltan di fronte a Guzide per dimostrare chiaramente da che parte stesse. Le cose, tuttavia, sono andate molto diversamente dal previsto.

Taner, un ex socio di Tolga, è arrivato all'improvviso nel locale e ha puntato la sua arma contro di lui.

Oltan ha capito tutto e si è lanciato su suo figlio, facendogli da scudo e beccandosi il proiettile al suo posto. La situazione dell'uomo è risultata sin da subito molto grave e Tolga si è reso conto che quel padre che stava per rinnegare era pronto a dare la sua vita per lui.