Yesim sarà arrestata per la morte di Burcu nella puntata di Tradimento in onda sabato 15 marzo e per Guzide ed Elmas sarà una prima vittoria.

Le anticipazioni rivelano che la polizia busserà alla porta di Yesim insieme a Guzide ed Elmas e arresterà la donna che continuerà a gridare la sua innocenza. Il procuratore farà ascoltare a Yesim e Tarik la registrazione della discussione con Tolga riguardo al video in metropolitana. Nonostante la richiesta di Yenersoy, il giudice deciderà di trattenere Yesim in carcere fino al processo.

La prima rivincita di Guzide ed Elmas

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide preparerà la sua rivincita nei confronti di Yesim e ad aiutarla sarà come sempre Elmas. Quest'ultima non avrà nessuna intenzione di lasciare impunito il grave reato commesso da Yesim, ma si renderà anche conto di non avere delle prove schiaccianti contro di lei. I documenti a disposizione di Elmas per provare che Yesim ha ucciso Burcu sono solo i video che ritraggono le due donne poco prima della tragedia. Tuttavia, l'avvocato non si darà per vinta e, attraverso le sue conoscenze, chiederà di far finire il caso nelle mani di un giudice molto pignolo e severo. Sfortunatamente, Elmas non riuscirà a trovare la strada giusta per il giudice che avrebbe voluto, ma per Yesim la situazione si complicherà ugualmente.

Elmas e Guzide andranno a bussare alla sua porta insieme alla polizia e Yesim sarà arrestata. "La preghiamo di venire con noi, è in arresto per la morte di Burcu", dirà il poliziotto mentre Elmas sorriderà di gusto. La donna continuerà a urlare la sua innocenza mentre verrà portata via e Guzide rassicurerà la piccola Oyku. Una volta in commissariato, Yesim giustificherà il suo arresto con l'odio che Guzide prova per lei, dicendo che è stata calunniata, ma non sarà così semplice risolvere la situazione.

Tarik non riuscirà a fare nulla per Yesim

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 15 marzo, Yesim penserà di liberarsi subito perché non ci saranno abbastanza prove contro di lei. Tuttavia, il procuratore, oltre ai video, avrà a sua disposizione un asso nella manica: la conversazione tra Tolga e Yesim. Nella registrazione effettuata durante la visita di Tolga e Oylum a casa sua, si sente Yesim dire loro che non c'è nessuna telecamera nel punto cieco.

Dalle parole della donna sarà chiaro che ha qualcosa da nascondere e Yesim dirà che quella voce non è la sua. L'arrivo di Tarik solleverà la donna, che avrà fiducia nelle sue doti da avvocato, ma non tutto andrà come sperava. Yenersoy difenderà la sua compagna appellandosi alle calunnie di Guzide, ma quando sentirà la registrazione che compromette la posizione di Yesim tacerà. Il procuratore non rilascerà la donna e la farà portare in prigione in attesa del processo.

Il delitto di Yesim e i sospetti di Oltan

Nelle puntate precedenti, Yesim si è accorta che Burcu l'aveva ingannata per mesi e la sua reazione è stata furiosa. La donna ha trovato il suo telefono nella borsa di Burcu e ha capito che era stata lei a diffondere i suoi video.

Yesim ha intercettato la sua amica in metropolitana e l'ha chiamata in disparte per parlarle. La donna è stata ben attenta ad affrontare Burcu in un punto cieco della stazione e, appena è passato il primo treno, l'ha spinta sui binari, mettendo fine alla sua vita. Yesim è andata via indisturbata e in un primo momento il caso è stato archiviato come suicidio. Successivamente, però, Oltan si è procurato i filmati di quel giorno e li ha dati a Tolga, insinuando il dubbio che Yesim fosse l'autrice di tutto.