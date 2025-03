Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Zeliş si troverà in grossi guai. Il signor Zekeriya, per cui lavorava nel traffico illecito di diamanti, scoprirà che, durante uno dei suoi viaggi, la ragazza ha rubato una delle preziose gemme. L’incontro tra i due avverrà in una camera dell’hotel di Behram e sarà proprio quest’ultimo a notare la presenza di Zeliş nella struttura. Dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, Behram fraintenderà completamente la situazione e arriverà a credere che la ragazza sia una escort.

Zeliş coinvolta in traffici illeciti per Oltan: trasporta diamanti per pagare i debiti della madre

Con il passare delle puntate, si scoprirà che Zeliş non è solo l'assistente di Oltan, per lui fa delle cose non propriamente legali. È una sorta di corriere e trasporta illegalmente, in paesi come l'Indonesia o la Malesia dei diamanti molto preziosi. Il tutto per conto di Oltan.

La ragazza farà questo solo per racimolare del denaro, ne ha bisogno per pagare i debiti che la mamma ha accumulato negli anni con il suo negozio di Antalya. La ragazza proverà anche a uscire da questo giro grazie all'aiuto di Ozan, ma con Oltan non si può stare tranquilli e per questo, svariate volte, rischierà anche la vita.

Zeliş sotto accusa, il signor Zekeriya la convoca per un diamante scomparso

Questa faccenda non terminerà così, perché un giorno verrà convocata dal signor Zekeriya, una sua vecchia conoscenza. Le chiederà come stanno andando le cose e, soprattutto, se lavora ancora con il signor Oltan. Lei gli dirà di no e aggiungerà che si è sposata con Ozan.

Zekeriya sa il lavoro da corriere che faceva Zeliş, ma la ragazza gli dirà che ormai non lo fa più. "Glielo dico perché magari mi ha convocata per farmi fare un viaggio in Indonesia", dirà lei, ma, a quanto pare, Zekeriya avrà altre intenzioni. Le mostrerà la foto di una collana che aveva portato in Malesia, a cui manca un diamante.

"Forse è caduto", dirà Zeliş, ma lui non le crederà: "Quel diamante è stato sostituito con uno falso".

Zeliş ricattata da Zekeriya

Zekeriya sarà convinto del fatto che sia stata Zeliş a rubare quel diamante e la minaccerà: "Ti do tempo fino alle sette del pomeriggio per riportarmi il diamante, se non lo farai, ucciderò tutte le persone a te più care, a partire da tua madre, fino ad arrivare a tuo marito, ma la prima a morire sarai tu".

Zeliş sarà in lacrime, soprattutto quando le dirà: "Ancora non so se, per questo furto, devo avvisare Oltan". Lei gli chiederà di non farlo: "Se venisse a saperlo mi ucciderebbe". "Se non vuoi che lo scopra, devi venire con me", dirà Zekeriya, costringendo Zeliş a seguirlo in camera da letto e ad avere un rapporto con lui.

Perché questo incontro avverrà nell'albergo in cui alloggia Zekeriya, quello di Behram. Quest'ultimo vedrà la cognata all'ingresso e la cosa lo insospettirà, così chiederà alla guardia di fargli vedere i video delle telecamere di sorveglianza. "È entrata nella camera del signor Zekeriya, imprenditore che si occupa di logistica. Ci è rimasta 38 minuti, un classico, vuol dire che è lei la escort di oggi", dirà la guardia a Behram, che resterà sconvolto da questa cosa. "Oddio, Zeliş, che cosa hai fatto", dirà, credendo che la ragazza sia una escort.