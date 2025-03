Nelle puntate di Tradimento in onda di Canale 5 dal 16 al 22 marzo, Sezai verrà arrestato con accuse infondate e tutto farà parte di un piano orchestrato da Tarik per metterlo nei guai. Intanto Yesim dopo aver pagato la cauzione, potrà tornare in libertà in attesa del processo a suo carico per l'omicidio di Burcu.

Sezai arrestato: anticipazioni al 22 marzo

Refik, l'ex dipendente di Oltan, prenderà in ostaggio Ozan e Zelis perché desideroso di vendicarsi per il suo licenziamento. L'uomo pretenderà del denaro da Oltan e minaccerà di uccidere gli ostaggi se non avrà ciò che ha chiesto.

Tolga cercherà di farlo ragionare e prima che sia troppo tardi riuscirà a neutraluzzarli, liberando Ozan e Zelis. Nel frattempo Sezai si appresterà a volare in Canada per incontrare la figlia che sarà riuscito a rintracciare grazie a Guzide. Proprio mentre si troverà in aeroporto, l'uomo verrà fernato dalla polizia e condotto in centrale. Qui scoprirà di essere sospettato di traffici illeciti e verrà arrestato. Ovviamente Sezai sarà estraneo ai fatti e il tutto sarà l'ennesima macchinazione di Tarik, il quale sarà riuscito ad impossessarsi anche del suo cellulare.

Yesim torna momentaneamente in libertà: trame dal 16 al 22 marzo

Tarik nel frattempo, ingaggerà un hacker per violare le mail di Guzide.

Un giudice fisserà in 2 milioni di lire turche la cauzione per Yesim. Dopo aver pagato la somma, Yesim tornerà in libertà in attesa del processo in cui è imputata per l'omicidio di Burcu. Quando la donna tornerà a casa, troverà ad attenderla una brutta sorpresa, visto che tutte le utenze saranno state staccate. Yesim si troverà quindi al freddo e senza luce e chiederà aiuto a Tarik.

Oylum invece, atteaverserà un brutto periodo dopo la fine della storia con Tolga. Quest'ultimo verrà paparazzato con Selin, che i tabloid indicheranno come la sua nuova fidanzata e questo alimenterà la gelosia di Oylum. Tarik invierà dei messaggi a Guzide fingendosi Sezai e le farà credere di essere atterrato in Canada. L'ex giudice ancora non sa che Sezai è stato arrestato.

Tradimento in onda anche la domenica pomeriggio dal 16 marzo

A partire dal 16 marzo, la soap Tv con Vahide Percin andrà in onda anche la domenica pomeriggio. Un cambio di programmazione che giunge a seguito della conclusione del pomeridiano di Amici. Quindi a partire da tale data e sino a ulteriori variazioni di palinsesto, i fan di Tradimento potranno seguire le vicende della loro soap preferita tutti i pomeriggi della settimana: appuntamenti a cui va aggiunto anche quello in prime time della domenica sera.