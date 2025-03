Guzide sarà sconcertata dalla rivelazione di Oylum nelle prossime puntate di Tradimento. "Tolga è il padre di Can", dirà la ragazza.

Le anticipazioni rivelano che Guzide metterà alle strette Oylum, chiedendole perché non riesce a lasciare in pace Tolga. La ragazza non potrà più mentire e confesserà a sua madre che Behram non è il padre di Can. Oylum spiegherà che ha scoperto la verità a pochi giorni dal parto, ma non è riuscita a gestire la situazione a causa delle pressioni di Behram e della sua famiglia. Guzide sarà preoccupata per i nuovi guai che potrebbero abbattersi su sua figlia.

Il risveglio di Selin e la sua testimonianza a favore di Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sarà arrestato con l'accusa di aver spinto Selin dalle scale. Oylum sarà scossa da quanto appreso dai telegiornali e andrà a trovare prima la sua ex amica in ospedale e poi Tolga in carcere. Tra i due ex, il sentimento è ancora immutato, ma Oylum proverà a resistere alla dichiarazione d'amore del ragazzo. Selin si risveglierà dal coma e, pur non ricordando quanto le è accaduto, deciderà di far scagionare Tolga. Il giorno prima di tornare in libertà, Tolga telefonerà a Oylum: "Scappiamo con il bambino", le proporrà, nutrendo ancora una speranza per loro. L'indomani, Tolga uscirà dal carcere e Oltan lo accompagnerà direttamente a casa, dove ci sarà Selin ad attenderlo.

La ragazza avrà ancora la speranza che suo marito resti con lei per gratitudine, visto che lo ha fatto scagionare, ma lui sarà ancora furioso. Tolga non potrà dimenticare che Selin lo ha ingannato per settimane fingendo una gravidanza per fargli credere di essere incinta di lui. Nel frattempo, Oylum parlerà con Guzide del ritorno in libertà di Tolga ed emergerà una verità che sconvolgerà la giudice.

Il ritorno in libertà di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum sarà seduta sul divano con Guzide e le dirà che stava leggendo la notizia del rilascio di Tolga. La giudice sarà felice per il ragazzo e Oylum spiegherà che Selin si è svegliata e ha testimoniato a suo favore. Guzide dirà la sua: "Non avrei mai pensato che Tolga potesse fare del male a qualcuno".

Oylum si ingannerà e, oltre a essere d'accordo con sua madre, le dirà di aver sentito con le sue orecchie da Tolga che era innocente. Guzide si arrabbierà con Oylum perché capirà che la ragazza è andata a trovare il suo ex in carcere. "Tu sei sposata e hai un figlio con Behram, lui sta con Selin, perché continui?", criticherà Guzide alzando la voce, "Perché questo ragazzo non ti lascia in pace?". Oylum fermerà Guzide con una rivelazione che la gelerà: "Perché Tolga è il padre di Can". La giudice sarà sconvolta e chiederà a sua figlia quando lo abbia scoperto. Oylum confesserà che l'ha capito poco prima del parto. Guzide sarà molto preoccupata per gli ulteriori guai che potrebbero abbattersi su Oylum.

Behram ha già deciso per la vita di Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Behram ha presentato Oylum a sua madre Mualla in vista del fidanzamento ufficiale. La figlia di Guzide non è felice della sua vita, ma è incinta e Behram l'ha già minacciata con la vita di Tolga per costringerla a stare con lui. Guzide non è affatto d'accordo con la scelta di Oylum perché ha capito che Behram è un uomo prepotente e possessivo, ma non ha potuto fare molto per cambiare la situazione. Al momento, Guzide non sa che Oylum è incinta e spera che da un momento all'altro decida di mettere fine alla sua storia d'amore.