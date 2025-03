Oylum vedrà Tarik trascorrere la serata con un'influencer più giovane di lei nella puntata di Tradimento in onda domenica 16 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Oylum sarà sconvolta nel vedere suo padre con la ragazza. "Ha tre anni meno di me", dirà a Behram in lacrime. Decisa a portare a galla la verità, invierà le foto di suo padre a Elmas, che penserà a come sfruttarle per screditare ulteriormente Tarik.

Behram e Oylum in pista, Tolga deluso

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Oylum saranno separati, ma continueranno a pensarsi.

La ragazza proverà a fare un passo verso il suo ex e gli chiederà di ricominciare, perché non ha mai smesso di amarlo. Tuttavia, Tolga sarà ancora molto arrabbiato e non concederà un'altra possibilità. Successivamente, Selin spronerà Tolga a non rinunciare ai suoi sentimenti per orgoglio e, anche se faticherà, alla fine riuscirà a convincerlo a parlare con Oylum. Nel frattempo, Behram telefonerà a Oylum avvisandola del fatto che Tarik continua a soggiornare nel suo hotel senza darsi alcuna regola. Il ragazzo dirà a Oylum che quella sera ci sarà una festa anni Settanta e se lei vorrà potrà vedere con i suoi occhi come si sta comportando suo padre. La ragazza accetterà, anche perché potrebbe raccogliere materiale utile alla causa di divorzio.

Oylum e Behram parteciperanno alla festa con lo scopo di spiare Tarik e il ragazzo approfitterà del momento. Il cugino di Nazan trascinerà Oylum in pista e la convincerà a ballare e proprio in quel momento Tolga e Selin entreranno nel locale. Vedere la sua ex alla festa farà pensare a Tolga che abbia già voltato pagina, quindi il ragazzo cambierà idea sul fatto di tornare da lei.

La nuova fiamma di Tarik

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 16 marzo, Oylum vedrà suo padre entrare in discoteca mano nella mano con una ragazza. Oylum chiederà subito informazioni su di lei e Behram non perderà tempo: si tratta di una famosa influencer, Nilden. Oylum sarà sconvolta e uscirà dal locale in lacrime, mentre Behram cercherà di consolarla.

La ragazza cercherà il profilo dell'influencer e non crederà ai suoi occhi: "Ha tre anni meno di me", dirà a Behram che le manderà le foto che ha scattato a suo padre. Oylum girerà le immagini a Elmas che penserà a come sfruttarle al meglio per mettere in difficoltà Tarik.

La decisione di Oylum ha cambiato tutto

Nelle scorse puntate, Oylum ha restituito l'anello a Tolga e lo ha lasciato, dicendogli che aveva baciato Behram. La decisione della ragazza non è stata presa a cuor leggero, ma Oylum si è convinta che non c'è futuro per lei e Tolga, perché Oltan avrebbe sempre creato problemi alle famiglie. Tolga ha sofferto molto, ma ha potuto anche contare sull'aiuto di Selin, che ha provato a fare da paciere senza riuscirci.

Behram ha approfittato della situazione per invitare Oylum a uscire con lui, promettendole che presto avrebbe dimenticato Tolga e si sarebbe innamorata di lui. La ragazza si è lasciata coinvolgere da Behram, perché lui è molto insistente e sa toccare le corde giuste. Il cuore di Oylum, però, appartiene ancora a Tolga.